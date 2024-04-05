從哈利波特看MBTI...「Ｊ型人妙麗」愛訂計畫、「Ｐ型人哈利」臨機應變

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〈內向型I，外向型E〉：

生活能量的方向、充電方式的差異

如果內向型的丈夫下班回家後，沒有和妻子說什麼話就回自己的房間，外向型的妻子可能會感到鬱悶，因為對她來說，只有在與身邊的人建立活躍的互動關係時才會感到舒適，也能透過交談來紓解壓力。

但內向型的丈夫只是需要獨處的時間來為內心充電，因為一整天都在外面活動，他的精力已經完全耗盡，連和妻子對話都很困難。就像幫手機電池充電一樣，內向型的人是藉由獨處時間來補充能量的。

相反的，外向型的人則是像為行駛的汽車電池充電一樣，他們在外活動時可以獲得更多能量。外向型的人與內向型的人不同，就如同沒有運行的汽車電池會漸漸耗盡電力，外向型的人在獨處時也會逐漸失去能量。

〈直覺型N，實感型S〉：

資訊接收和解釋方式的差異

直覺型的性格不單單只傾心於抽象或概念性的事物，對於解讀字裡行間裡隱含的真意、理解整體脈絡、追求意義等，也都深受吸引。他們重視全面性的整合思考，認為列舉個別的事實很無趣。實感型則相反，除非是能夠親眼確認或親耳聽到的事實，否則他們是不會輕易相信的，他們注重詳細的證據資料，對於沒有中間過程就產出的結論抱持著懷疑態度。

當直覺型和實感型各自堅持自己的立場，可能會讓雙方的溝通變得困難。若是直覺型人格彼此在進行交流，可能會因為個性合拍而發揮豐富的想像力，看著遙遠的藍圖推進工作，但相對的也帶著忽略細節的風險。實感型人格彼此交流時則會注重五感體驗，將細節元素逐一匯集，如同依序堆砌磚塊般，一起堆疊出結論，相對的也可能因此忽略整體大局。

〈思考型T，情感型F〉：

決策時更加注重哪一部分的差異

「麵包超人」會把自己頭的一部份剝下來餵給有需要的人吃，情感型人格重視與他人之間的和諧，比起公平公正，更看重自己主觀的價值觀。

「唐三藏」雖然是一位溫和的法師，但用緊箍咒制止暴走的孫悟空時卻會顯得冷酷無情，即便孫悟空緊抓著頭上戴的金箍在地上打滾也一樣不為所動。「名偵探柯南」並不會在意殺人兇手的個人情況，無論如何，他的目標都是找出犯人。邏輯思維能力與判斷力都相當卓越的史蒂夫・賈伯斯、比爾・蓋茲、居里夫人也都屬於思考型人格。

如果是以「這是合理的事情」作為決策時的標準，那就屬於思考型；若是以「這對我來說是有價值的」作為標準，則更接近於情感型。

〈判斷型J，感知型P〉：

生活模式的差異

《哈利波特》系列作品的女主角妙麗是位模範生，做事井然有序且都會做好萬全準備。判斷型（J）的內心有個會按照計畫轉動的時鐘，無論是什麼事情，都會希望能把事情做完、在期限內做好收尾工作，有時候甚至也會試圖掌控朋友。 《MBTI比你更懂你自己》。圖／平裝本出版提供

同一部電影中的男主角哈利波特雖然平時並不會特別注意自我管理，但在危機時刻卻總能展現出驚人的機靈才智。感知型（P）總是給予自己更多彈性，因此常會將事情推遲到最後一刻才完成，在他們的認知裡，如果有更好的方案，不論修改幅度有多大，之前的計畫都是可以被調整的。他們擅長臨機應變，但收拾善後卻不是他們的強項。

很多人會因為自己不擅長統整就認為「我可能是感知型的」，但是否具有統整能力並不是區分感知型和判斷型的標準。即使是在某些情況下不能妥善整理，但如果在整理得當的狀態下會感到舒適與安定，那麼就可以說這個人的判斷型傾向更強一些；但如果是在沒有整理的狀態下也完全都不在意，那麼這個人就更接近於感知型。

(本文摘錄自《MBTI比你更懂你自己》，平裝本出版，未經同意禁止轉載。)