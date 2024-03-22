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天生好命手面相！手心有痣大富貴、 「 這器官」越大越飽滿越好

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為看手相示意圖。圖／Ingimage
圖為看手相示意圖。圖／Ingimage

在傳統中，手面相能夠反映出一個人的運勢和命運走向，命理師湯鎮瑋老師在《命運好好玩》節目中分享天生好命的人會有哪些手相、面相。

貴人相

想要看自己是否有貴人相的話，要看一下小指下方的區塊，這個地方叫做「水星丘」。將手放鬆，以最放鬆的狀況攤平，看看自己的「水星丘」是否有隆起，如果比較隆起的話就代表你的財運很好，可以人脈通錢脈， 會有貴人來相助，一生較為平順。

富貴相

如果你的手掌心有痣，代表水聚天心，是富貴相，可以掌握到一生的財富。要特別注意的是，這顆痣要長在手掌的中心位置，而且不能壓在感情線、智慧線和生命線上，否則解讀的方式會截然不同。

好運相

好運相要看臉上的人中是否清晰、深邃，越清晰代表的是頭腦越清楚，會清楚知道自己該往哪方面去進取。相反的，當人中越平，就代表在一生中容易走錯方向，也會太過在意別人的眼光。

福氣相

耳垂代表人的福壽宮，如果耳垂大且飽滿的話，代表你的人緣極佳、福祿雙收，遇事都可以逢凶化吉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 運勢 面相

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