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藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

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藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

聯合新聞網／ 12talks
圖為內心有秘密示意圖。圖/ingimage
圖為內心有秘密示意圖。圖/ingimage

人都會有秘密，難免會有一些暗黑的想法，不想被人發現。12星座內心都有哪些秘密，深怕被人發現呢？快看看你被說中了沒？

▍白羊座／第一句話才是真心話

經過思考的說話

給白羊座包裝過後

說出來反而更可怕

有時不經思考的說話

才是最真實無害的

▍金牛座／口不對心藏不了

口不對心

是因為不想承認

承認了是因為無法隱藏

情緒都寫在臉上了

▍雙子座／愛上了還不承認

嘴巴上說不愛

裝作一臉不在乎

其實已經愛上了

口是心非是害怕被人看穿

▍巨蟹座／伴侶並不等於家人

所謂的家人

只有原生定庭

伴侶永遠都不是

但總是假裝把你看待成家人的樣子

▍獅子座／內心沒有外表陽光

陽光的笑容

自信的外表

內在很憂鬱

非常害怕人群

也害怕表現真實的自己

▍處女座／超級雙標還不許人說

追求完美是

要求別人

自己可以不完美

這是雙重標準

而處女座永遠都不會承認

▍天秤座／不能獨立都是演的

是可以很獨立的

只是心底會害怕

如果自己太獨立

就沒有人可以依靠了

所以寧願都依靠別人

這樣會感到很安全

▍天蠍座／愛上了就一頭熱

距離是因為怕受傷害

就是那種

你只是說了一句愛我

我就奉獻整個世界給你

無論你怎麼回應我的愛

▍射手座／內心超多可怕OS 都沒說

對於很多事情都看不順眼

不表達出來

只是因為不想顯得無禮

表達出來每字都很可怕

▍魔羯座／愛不到你 就攻擊你

得不到就說不想要

愛不到就說你很壞

我的冷靜

是因為怕被看穿

不想被人發現自己的軟肋

▍水瓶座／距離、距離 還是距離

不是那麼難以理解

只是你太懂我

我就硬要

劃出一條界線

這樣你我都不會太靠近

▍雙魚座／永遠跟著感覺走

有時候真的說不上來

為什麼不喜歡

因為真的看感覺

感覺不對就不對

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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