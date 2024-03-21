藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的
人都會有秘密，難免會有一些暗黑的想法，不想被人發現。12星座內心都有哪些秘密，深怕被人發現呢？快看看你被說中了沒？
▍白羊座／第一句話才是真心話
經過思考的說話
給白羊座包裝過後
說出來反而更可怕
有時不經思考的說話
才是最真實無害的
▍金牛座／口不對心藏不了
口不對心
是因為不想承認
承認了是因為無法隱藏
情緒都寫在臉上了
▍雙子座／愛上了還不承認
嘴巴上說不愛
裝作一臉不在乎
其實已經愛上了
口是心非是害怕被人看穿
▍巨蟹座／伴侶並不等於家人
所謂的家人
只有原生定庭
伴侶永遠都不是
但總是假裝把你看待成家人的樣子
▍獅子座／內心沒有外表陽光
陽光的笑容
自信的外表
內在很憂鬱
非常害怕人群
也害怕表現真實的自己
▍處女座／超級雙標還不許人說
追求完美是
要求別人
自己可以不完美
這是雙重標準
而處女座永遠都不會承認
▍天秤座／不能獨立都是演的
是可以很獨立的
只是心底會害怕
如果自己太獨立
就沒有人可以依靠了
所以寧願都依靠別人
這樣會感到很安全
▍天蠍座／愛上了就一頭熱
距離是因為怕受傷害
就是那種
你只是說了一句愛我
我就奉獻整個世界給你
無論你怎麼回應我的愛
▍射手座／內心超多可怕OS 都沒說
對於很多事情都看不順眼
不表達出來
只是因為不想顯得無禮
表達出來每字都很可怕
▍魔羯座／愛不到你 就攻擊你
得不到就說不想要
愛不到就說你很壞
我的冷靜
是因為怕被看穿
不想被人發現自己的軟肋
▍水瓶座／距離、距離 還是距離
不是那麼難以理解
只是你太懂我
我就硬要
劃出一條界線
這樣你我都不會太靠近
▍雙魚座／永遠跟著感覺走
有時候真的說不上來
為什麼不喜歡
因為真的看感覺
感覺不對就不對
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