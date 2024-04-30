每日星座運勢／巨蟹遇麻煩切忌急躁 以免影響判斷

2024-04-30

牡羊座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫

開運方位：東北方向

金牛座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 嫩芽綠

開運方位：正西方向

雙子座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 朝霞紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：遇到麻煩時切忌急躁，以免影響判斷。

【整體運★★☆☆☆】

今天別聽信讒言，小心被小人惡語中傷或是挑撥離間，讓你跟伴侶產生嫌隙和矛盾。遇事多跟伴侶溝通協商，千萬別被周圍人的言行所影響。學習、工作遇到更大的挑戰，容易引起身體疲憊，要注意作息規律。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者有機會遇到桃花，但多是爛桃花。對伴侶別輕易允諾，如果不能兌現會影響彼此的感情。

【事業運★★★☆☆】

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

【財富運★★☆☆☆】

破耗之運，易有財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：脾氣比較暴躁的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望非常強烈，極有可能會不計後果揮霍一番，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：眼見未必為實。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

【事業運★★☆☆☆】

今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

【財富運★★★☆☆】

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 燻鮭紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：對生存會有更深的領悟。

【整體運★★★★★】

在感情面前顯得更加理性，可惜力氣還未用在刀口上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中的判斷更加準確，有決心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

【愛情運★★★★☆】

易感受到伴侶的濃濃愛意，正是表達情感的好日子，趕快說出你的心聲吧。

【事業運★★★☆☆】

今日勿急進，有利廣交益友，多接觸賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

【財富運★★★★★】

在外吃喝玩樂的機會多，適合邊玩樂邊賺錢。此運對娛樂業、演藝事業、旅遊業有利。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

【整體運★★★★☆】

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

【愛情運★★★★☆】

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

【財富運★★★★☆】

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：正西方向

射手座

短評：試著給自己減減壓。

【整體運★★★☆☆】

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

【愛情運★★☆☆☆】

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★★★☆☆】

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天適宜學習，提高自身的素養。

【整體運★★☆☆☆】

今天在與另一半的交往中，說話有時候不經大腦，很可能因為自己無意的言行而惹惱對方。財運上今天很難找到合適的投資項目，不要輕易聽信他人的言論，自己多做分析才能得出正確的結論。

【愛情運★★☆☆☆】

容易鑽牛角尖，戀愛中的人不想談及婚嫁之事，容易與戀人在婚姻問題上爭執不下。

【事業運★★★☆☆】

不求有功但求無過的一天，做好份內的工作就好，過多插手他人的事會讓人反感。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜玩金錢遊戲，有利安靜地學習理財知識，為日後投資理財做好準備。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】