每日星座運勢／天蠍因幫助身邊的人 易有好運降臨

2024-04-24

牡羊座

短評：走累了不妨歇歇。

【整體運★★★☆☆】

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

【事業運★★★☆☆】

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

【財富運★★★☆☆】

借貸應小心，提防上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：正西方向

金牛座

短評：能靈活處理事情。

【整體運★★★★☆】

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。

【事業運★★★★★】

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：控制現金流量。

【整體運★★★★☆】

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

【事業運★★★★☆】

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

【財富運★★★☆☆】

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

處女座

短評：與人合作會產生意見分歧。

【整體運★★☆☆☆】

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情之路易感不順，其實多是你自我設限，自己給自己製造愛情障礙罷了。

【事業運★★★☆☆】

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

【財富運★★☆☆☆】

身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

【整體運★★☆☆☆】

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

【愛情運★☆☆☆☆】

易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，感情有曇花一現的跡象。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

【財富運★★★☆☆】

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

【整體運★★★★★】

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

【事業運★★★★☆】

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

【財富運★★★★★】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

【整體運★★★☆☆】

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

【愛情運★★★★☆】

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

【事業運★★★☆☆】

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：運勢較低，做事不太滿意。

【整體運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

【財富運★★★☆☆】

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：計劃趕不上變化快。

【整體運★☆☆☆☆】

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

【財富運★☆☆☆☆】

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

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