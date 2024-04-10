每日星座運勢／雙子工作多溝通協調 可獲頗多助力
2024-04-10
牡羊座
短評：說話做事前先細細思考一番。
【整體運★★★☆☆】
不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。
【愛情運★★★★☆】
單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。
【事業運★★☆☆☆】
覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。
【財富運★★★☆☆】
偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-10:00pm 乳酪白
開運方位：正東方向
金牛座
短評：今天財運較低，入市須謹慎。
【整體運★★☆☆☆】
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
【愛情運★★☆☆☆】
顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。
【事業運★★☆☆☆】
要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。
【財富運★★★☆☆】
得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00am 芥末黃
開運方位：正東方向
雙子座
短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。
【整體運★★★★★】
今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。
【愛情運★★★★☆】
運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。
【事業運★★★★☆】
在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。
【財富運★★★★☆】
善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：事情進展不順，有延遲的傾向。
【整體運★☆☆☆☆】
工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。
【財富運★★☆☆☆】
別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 蘑菇灰
開運方位：東南方向
獅子座
短評：財運不錯，有機會賺取異性財。
【整體運★★★★☆】
今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。
【愛情運★★★★★】
桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。
【財富運★★★★☆】
上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金
開運方位：正北方向
處女座
短評：有志者事竟成。
【整體運★★★☆☆】
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。
【財富運★★★☆☆】
看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 湖水綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：愛情運勢極佳的一天。
【整體運★★★☆☆】
相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。
【事業運★★★☆☆】
與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。
【財富運★★☆☆☆】
今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。
【整體運★★★★☆】
你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。
【愛情運★★★★☆】
感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 玳瑁棕
開運方位：正東方向
射手座
短評：會收到愛的神秘禮物哦！
【整體運★★☆☆☆】
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。
【愛情運★★★☆☆】
適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。
【事業運★★☆☆☆】
別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！
【財富運★★★☆☆】
財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：遭受挫折更要加油打氣。
【整體運★★★☆☆】
今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。
【愛情運★★★☆☆】
感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。
【事業運★★★☆☆】
遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。
【財富運★★☆☆☆】
財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：過分表現自我，易被打壓。
【整體運★★☆☆☆】
今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！
【愛情運★★★☆☆】
愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。
【事業運★★☆☆☆】
工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！
【財富運★★☆☆☆】
對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：借助飾品提升愛情運。
【整體運★★★★☆】
大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。
【愛情運★★★☆☆】
面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。
【事業運★★★★☆】
只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。
【財富運★★★★☆】
適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-1:00pm 薰衣草紫
開運方位：東北方向
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