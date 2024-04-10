每日星座運勢／雙子工作多溝通協調 可獲頗多助力

2024-04-10

牡羊座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 芥末黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：細微的變動，都能為創作帶來靈感。

【整體運★★★★★】

今天的無心之舉有可能帶給你意想不到的收穫，要廣結善緣哦；心腸較軟，情人犯錯後幾句連哄帶發誓的情話就讓你的心陣前倒戈；思維活躍，創意和靈感如天馬行空，有利於從事設計、策劃或文字編輯者開展工作。

【愛情運★★★★☆】

運勢強盛，單身者魅力四射，在不知不覺中吸引異性目光；有伴侶者易心想事成。

【事業運★★★★☆】

在表達上能夠表現出優異的一面，工作上多溝通協調，可獲得頗多助力，進展更順利。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭經過分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：事情進展不順，有延遲的傾向。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

【財富運★★☆☆☆】

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：東南方向

獅子座

短評：財運不錯，有機會賺取異性財。

【整體運★★★★☆】

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

【財富運★★★★☆】

上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 鈦晶金

開運方位：正北方向

處女座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：愛情運勢極佳的一天。

【整體運★★★☆☆】

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

【事業運★★★☆☆】

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

【財富運★★☆☆☆】

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

射手座

短評：會收到愛的神秘禮物哦！

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱；今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

【愛情運★★★☆☆】

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

【事業運★★☆☆☆】

別太固執，多做反省，其實他人的意見也有許多可取之處唷！

【財富運★★★☆☆】

財運上略有波盪，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：遭受挫折更要加油打氣。

【整體運★★★☆☆】

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

【事業運★★★☆☆】

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

【財富運★★☆☆☆】

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：過分表現自我，易被打壓。

【整體運★★☆☆☆】

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

【事業運★★☆☆☆】

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：借助飾品提升愛情運。

【整體運★★★★☆】

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

【愛情運★★★☆☆】

面對戀人，你火熱的舉動頗為霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅只顧及了你自己的感受。這種一廂情願的作法，很容易把對方嚇跑。

【事業運★★★★☆】

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書放上臺面，就能引起大家的重視。

【財富運★★★★☆】

適合理財，可動用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 薰衣草紫

開運方位：東北方向

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