每日星座運勢／雙魚閱讀人際管理書 對日後有幫助

2024-04-09

牡羊座

短評：出門機會多，注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

【愛情運★★★☆☆】

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

【事業運★★☆☆☆】

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

【財富運★★☆☆☆】

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

雙子座

短評：貴人運超強的一天。

【整體運★★★★☆】

平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

【愛情運★★★☆☆】

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

【事業運★★★★★】

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！

【財富運★★★★☆】

財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

【整體運★★☆☆☆】

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

【愛情運★★☆☆☆】

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

【事業運★★☆☆☆】

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：生活較平淡，需主動製造生活情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。

【事業運★★★☆☆】

工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：把握機會展現自我。

【整體運★★☆☆☆】

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

【財富運★★☆☆☆】

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天秤座

短評：整體運勢欠佳。

【整體運★☆☆☆☆】

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

【愛情運★★☆☆☆】

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

【財富運★☆☆☆☆】

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今天有點受窩囊氣。

【整體運★★★☆☆】

剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

【事業運★★☆☆☆】

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。

【財富運★★★☆☆】

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 橄欖綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

【整體運★★★☆☆】

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

【愛情運★★☆☆☆】

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 石榴紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：財運旺盛，回報即在眼前。

【整體運★★★★☆】

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

【愛情運★★★★☆】

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

【財富運★★★☆☆】

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：心情好，做任何事情都順暢。

【整體運★★★★★】

已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。

【事業運★★★★☆】

今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 香檳金

開運方位：正西方向

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