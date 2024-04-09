每日星座運勢／雙魚閱讀人際管理書 對日後有幫助
2024-04-09
牡羊座
短評：出門機會多，注意安全。
【整體運★★☆☆☆】
今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。
【愛情運★★★☆☆】
感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！
【事業運★★☆☆☆】
工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。
【財富運★★☆☆☆】
貪心的一天，要小心受騙機率飆高。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃
開運方位：正北方向
金牛座
短評：開心的時刻需自己用心製造。
【整體運★★★☆☆】
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-11:00am 脆梅青
開運方位：正北方向
雙子座
短評：貴人運超強的一天。
【整體運★★★★☆】
平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。
【愛情運★★★☆☆】
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！
【財富運★★★★☆】
財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。
【整體運★★☆☆☆】
有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。
【愛情運★★☆☆☆】
有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。
【事業運★★☆☆☆】
埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，賺錢時務必耐著性子。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 硃砂紅
開運方位：正南方向
獅子座
短評：生活較平淡，需主動製造生活情趣。
【整體運★★★☆☆】
今天的生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激大腦活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍過頭，免得雙方產生爭執。
【事業運★★★☆☆】
工作上精神不太集中，總想著能快點放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，投資上易有小筆進帳。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫
開運方位：西北方向
處女座
短評：把握機會展現自我。
【整體運★★☆☆☆】
有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！
【事業運★★★☆☆】
雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。
【財富運★★☆☆☆】
求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-10:00am 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
天秤座
短評：整體運勢欠佳。
【整體運★☆☆☆☆】
約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。
【愛情運★★☆☆☆】
答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。
【事業運★★☆☆☆】
放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。
【財富運★☆☆☆☆】
適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：今天有點受窩囊氣。
【整體運★★★☆☆】
剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。
【愛情運★★★★☆】
單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。
【事業運★★☆☆☆】
頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。
【財富運★★★☆☆】
太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 橄欖綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：選擇機會頗多。
【整體運★★★★☆】
單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。
【愛情運★★★☆☆】
今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！
【事業運★★★★★】
今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！
【財富運★★★★☆】
運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
【整體運★★★☆☆】
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
【愛情運★★☆☆☆】
心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00am 石榴紅
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：財運旺盛，回報即在眼前。
【整體運★★★★☆】
作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。
【愛情運★★★★☆】
單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！
【財富運★★★☆☆】
有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：心情好，做任何事情都順暢。
【整體運★★★★★】
已婚者與另一半相處，多了一份耐心去傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有收穫。有空時找一本人際管理的書看看，對你日後有幫助哦！
【愛情運★★★★☆】
嗯，很不錯的一天！保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利。
【事業運★★★★☆】
今日與人交流默契度高，適合拜訪客戶、談薪水等，易獲得滿意的結果。
【財富運★★★★★】
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較易感受到今日的好運。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-7:00am 香檳金
開運方位：正西方向
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