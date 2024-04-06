每日星座運勢／雙子閒暇可多聽音樂 好好放鬆心情

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2024-04-06

牡羊座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：保持平靜，安撫心靈。

【整體運★★★★★】

今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

【愛情運★★★★☆】

已婚者感情波動較大，易因小事而爭吵；單身者有機會在閒聊中結識趣味相投的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

少參與他人的事，以免吃力不討好。閒暇可多聽音樂，好好放鬆心情。

【財富運★★★★★】

正財、偏財都很旺。主動尋找商機，並及時出手，可望有豐厚的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：小心禍從口出。

【整體運★★★☆☆】

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

【愛情運★★★☆☆】

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

【事業運★☆☆☆☆】

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

【財富運★★★★☆】

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

天秤座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：桃花運旺盛。

【整體運★★★★☆】

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

【財富運★★★☆☆】

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：小心被好運沖暈頭腦哦！

【整體運★★★★☆】

單身者對愛情的嚮往漸漸流於平淡，雖然今天可望遇到心儀的對象，但因表現冷靜而難有火花；精打細算，思維亦顯得相當活躍，不僅理財做得很到位，就連投資也能有所斬獲；一心還是一用的好，小心撿了芝麻丟了西瓜，因小失大。

【愛情運★★★★☆】

單身者想戀愛不妨多參加朋友聚會，你身邊會出現很多的愛慕者；已婚者感情生活平順。

【事業運★★★☆☆】

有點急於求成，雖然做事效率很高，但有些粗心，小心細節出錯影響全局喔！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

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