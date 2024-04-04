每日星座運勢／巨蟹任務上稍做編排 便能順利進行

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2024-04-04

牡羊座

短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

【整體運★★☆☆☆】

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★★☆☆】

合夥營生者，易有拆夥的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。

【整體運★★★★☆】

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

【事業運★★★★☆】

自我表現慾增強，展現自我的機會大增，還能借助外力為己所用，於是新業務接踵而至，還能創造新紀錄。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況良好，會有一些額外的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：對待愛情太執著，容易吃虧上當。

【整體運★★★☆☆】

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易覓得真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴人，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當成生活的重心並不妥當，妥善分配作息時間反而收穫更多。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

你渴望在工作中掌握主導權，並樹立威望，若太過心急，恐怕很難如願以償。

【財富運★★★☆☆】

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果。小心當時很痛快，過後卻心痛不已！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

處女座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

天秤座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

射手座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半的一些舉動容易引起你的不滿，別擺臉色給對方看，那只會激化矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦等等；特別要注意的是，不要光想著埋怨，想想如何解決眼前的問題會實際些！

【財富運★☆☆☆☆】

錢財宜進不宜出，對於親友提供的投資專案應審慎評估，輕易投資易蒙受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 象牙白

開運方位：正東方向

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