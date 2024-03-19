周三春分「這幾個星座」有望暴富！ 多穿2色服飾可提升運勢

本周三(3/20)就進入春分了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分牽動上半年3月到9月的運勢，是非常重要的時段，食安問題還有許多未爆彈即將引爆，意外血光之災也特別多，感情糾紛、第三者與渣男渣女問題嚴重，毒品和詐騙依然氾濫，而且偏向年輕化。建議這段時間可以多拜地母、土地公、土地婆或地神，並隨身配戴黃金飾品、挑選米黃或米白色琉璃、玉石、珠寶飾品或服飾來穿戴，能提升自己運勢。

邱彥龍老師指出，今年上半年社會瀰漫自我主義，積極行動動能雖強，但踩坑的機會也很多，須謹慎審視那些表面上看似美好的事情，恐仍有許多不確定性存在，需冷靜以智慧面對，因為大環境中依然充斥著不信任與情緒不穩定的狀態，各國元首、政府官員、大企業家、名人、網紅在4月20日之前，要注意謀殺、自殺、溺斃、被謀害的意外，更要小心倒閉、歇業、破產、官訟、停業、被爆料的問題發生。

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邱彥龍老師表示，由於這段時間延續上個節氣的混亂，許多長時間累積的業力會一一引爆，強勢的大公司跟大企業家是眾人可以跟進的對象，那些長期做好準備且積極自我學習的人，這段時間也可以盡情發揮，不需再做過多的等待與延遲，以免錯失良機，重大決策與目標想要執行，建議最好在9月底之前完成，否則會一再發生問題，等於今年白忙一場。邱彥龍老師強調，凡事最好先搞清楚狀況，尤其是與國外、遠距、異地、網路、旅遊、運輸、船務有關的事情，太過迷糊容易有變數為自己帶來損失跟危險，尤其自大狂妄的人，風險特別高。

邱彥龍老師進一步分析，今年上半年不論國家或個人，容易快速增加朋友與盟友，相對的也會快速的失去朋友與盟友，同時上半年會有許多國家政策指標與趨勢出爐，9月之前有利於黃金、健康醫療、高科技AI、晶元、航太、軍工、手機、電動車、電池、百貨業、慈善事業、福利機構、律師、玄學、金融證劵業、文化藝術、教育事業、農業、建築、地產、礦產、製造業、娛樂、五金及跟年長有關的行業。

另外，春分期間太陽星座或上升星座在水瓶座、雙魚座、牡羊座、巨蟹座、雙子座、獅子座、摩羯座、金牛座等8個星座的人，能擁有名氣、人氣與財氣，甚至擁有突然暴富的機會。

但邱彥龍老師仍提醒，春分這16天，水星最不平靜，所以要特別注意交通、旅遊突然出狀況，火災、爆炸眾多，商業交易合約出問題，溝通不良，說話不算數的情況發生；另外，身體容易有狀況的部分，包括神經系統、骨頭、胃、痛風、肩膀痠痛、腳與坐骨神經痛、呼吸系統、中風、高血壓、痔瘡、心血管疾病、糖尿病、肝臟、胰臟、牙齒、皮膚、膝蓋、韌帶受傷，如有以上慢性疾病，應盡早找專業醫生診治，不要拖延。

邱彥龍老師並引用《易林·豫之隨》卦：『憂在腹內，山崩為疾。禍起蕭墻，竟制其國。』來說明春分節氣最適合從自我內部找問題，而不是怪罪他人，如果覺得都是別人或環境的錯，反容易為自己招致災難，總之，這個節氣，反省才是王道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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