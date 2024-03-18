本周「血型+生肖」財運TOP5！A型1生肖「運勢特別旺盛」：能大賺一筆

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人認真負責，就有機會獲得一筆額外的獎金，有人則是遇到千載難逢的好機會，瞬間增旺財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬狗

如果你是一般上班族，專門以電腦處理文書相關資料的工作者，在這段時間裡，將遇到重大事件，你會發現一些過去遺留下來的嚴重錯誤，這些事情處理起來既繁瑣又複雜，但是請你不要放棄，一定要認真解決，因為你的認真負責，能贏來長官的誇讚，而且有機會獲得一筆額外的獎金做為獎勵。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

所謂人靠衣裝馬靠鞍，烏鴉也能變鳳凰，如果你是服飾或飾品的銷售員，在這段時間裡，將會遇到許多客人前來消費，因為你們的店家將引進許多新潮時尚的當季商品，而你則只要保持微笑，無須多做介紹，客人自然會選擇自己心儀的商品，拿著現金到櫃台結帳，讓你的業績不斷衝高。

第三名：血型A型+生肖屬猴

物流產業在台灣已經越來越發達，如果你的工作跟交通工具有著密不可分的關係，無論你是載人、載貨、載食物還是載砂石，在這段間裡，運勢特別旺盛，接手的工作一單又一單，讓你忙得無法停歇，雖然非常辛苦，但一定要好好把握本周的好運，只要努力不懈，絕對能讓你荷包滿滿，大賺一筆。

第二名：血型A型+生肖屬龍

如果你的工作是販售3C相關產品，例如平板、桌上型電腦、大型主機等，在這段時間裡，將會遇到一筆大生意，可能來自學校或企業，需要大量採購相關設備，請你打起十二萬分精神，因為這是千載難逢的好機會，只要你付出耐心和毅力，就能打敗同業，順利取得訂單，瞬間增旺財庫。

第一名：血型O型+生肖屬牛

無論你從事什麼樣的行業工作，自己是否有認真或努力，本周都已經不是重點，因為財神爺已經悄悄靠近你，想要給你來個驚喜，在這段時間裡，可以找個時間往住家南方的位置尋找彩劵行，透過電腦選號的方式替自己買一個希望，就有機會贏得不錯的收穫，屆時記得也要做些公益，回饋社會。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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