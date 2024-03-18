唐綺陽星座運勢週報：天蠍衝突刺激進步 金牛感情勝券在握
【唐綺陽星座運勢週報3/18-3/24】
星象影響：太陽進牡羊、木天趨近、火星與太陽衝刺
太陽進牡羊，是占星學上真正的新年，具有萬物復甦的能量，開始想闖蕩及注重頭臉，適合啟動新計畫。木天趨近，需注意地震、食安、金錢投資問題，生活模式可能驟變。火星與太陽衝刺，有感於時代的改變，感受到新科技、新發明的衝擊，亦要當心火災、電線走火或火爆爭執，網路上相同話題熱絡，網紅受到矚目。本週天氣變化大，要多保重身體。
12星座個別運勢：
處女：自身弱點引發變化，感情別過度壓抑
射手：變化太多先低調觀察，感情別管太多盡量放手
水瓶：事有輕重緩急別過勞，拖後腿的感情請多思量
雙魚：遇事別總往壞處想，感情避免小事放大來爭執
牡羊：結合眾人之力可彰顯效果，與另一半需有共同目標
雙子：別想太多反而拖慢進度，感情散發高冷會阻擋桃花
獅子：工作卡住先暫緩腳步，面對感情要有自信
天蠍：衝突能刺激自己進步，感情要多溝通不管好或壞
金牛：優化做事方式的好時機，感情上勝券在握
巨蟹：與家人相處很愉快，能見對方家長是認真交往
天秤：適合處理金錢有關事務，感情可一起好好享受
魔羯：堅持自我走出自己的路，感情因能力體貼受好評
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言