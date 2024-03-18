唐綺陽星座運勢週報：天蠍衝突刺激進步 金牛感情勝券在握

星象影響：太陽進牡羊、木天趨近、火星與太陽衝刺

太陽進牡羊，是占星學上真正的新年，具有萬物復甦的能量，開始想闖蕩及注重頭臉，適合啟動新計畫。木天趨近，需注意地震、食安、金錢投資問題，生活模式可能驟變。火星與太陽衝刺，有感於時代的改變，感受到新科技、新發明的衝擊，亦要當心火災、電線走火或火爆爭執，網路上相同話題熱絡，網紅受到矚目。本週天氣變化大，要多保重身體。

12星座個別運勢：

處女：自身弱點引發變化，感情別過度壓抑

射手：變化太多先低調觀察，感情別管太多盡量放手

水瓶：事有輕重緩急別過勞，拖後腿的感情請多思量

雙魚：遇事別總往壞處想，感情避免小事放大來爭執

牡羊：結合眾人之力可彰顯效果，與另一半需有共同目標

雙子：別想太多反而拖慢進度，感情散發高冷會阻擋桃花

獅子：工作卡住先暫緩腳步，面對感情要有自信

天蠍：衝突能刺激自己進步，感情要多溝通不管好或壞

金牛：優化做事方式的好時機，感情上勝券在握

巨蟹：與家人相處很愉快，能見對方家長是認真交往

天秤：適合處理金錢有關事務，感情可一起好好享受

魔羯：堅持自我走出自己的路，感情因能力體貼受好評

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