三大星座超自戀！雙子自認沒缺點 水瓶挑朋友「刻意選一種人」

有自信、不在意別人看法等性格特質，雖然能夠專注聆聽內心想法，不被外界動搖，卻也可能是把雙面刃，造成他人的困擾進而被遠離。《搜狐》指出，有三大星座不但很自戀，還很自恃聰明，分別是雙子、獅子、水瓶的朋友，提醒他們待人處事的盲點，以免吃虧。

雙子座貪玩、花心，總認為自己是全世界最棒的，他們通常不會在意別人的看法，也不會像處女座一樣害怕露出自己的缺點，因為他們認為自己沒有缺點。其實雙子座的人EQ、IQ都不低，他們很懂得人情世故，且非常擅長人際交往，只是要小心聰明反被聰明誤。

雙子座是一個性格相當矛盾的星座，一方面他們是交際能手，另一方面他們卻讓人不願靠近。雙子座的人往往自恃聰明，喜歡把別人耍得團團傳，最後栽在自己挖的大坑裡。

獅子座是天生的王者，自然而然就有著超出一般的自信，進而衍生出「自戀」，他們隨時隨地容光煥發，甚至引人嫉妒，但其實那是因為獅子座自尊心強、愛面子，不願意把自己不好的一面表現給大家，所以在別人面前會表現這種態度。

不過喜歡出頭的獅子座要注意，千萬要在利益面前裝裝傻，看清楚自己後面有多少敵人，瞄準的獵物是不是真的能吃下去，自作聰明小心賠了夫人又折兵！

水瓶座的人有些心高氣傲，他們的EQ、IQ都比較高，認為自己的頭腦靈活，因此變得自戀。他們擇偶條件也相當的高，希望有一個像自己的人，水瓶不喜歡跟平凡人來往，平凡人不是說表面上看起來平凡，而是思想行為、說話方式太俗套的人。

水瓶選擇朋友也自有一套，為了符合人生座右銘「任何時候都要與眾不同」，他們會選在社交場合上看起來不活躍、很悶的人相處，因為水瓶覺得那種人跟自己會志同道合，不是膚淺、虛偽的人。實際上，水瓶應該擦亮雙眼，不該用表面上的第一印象來判定一個人是不是很庸俗。

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