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3星座一手爛牌也能打出王炸！他是「人群中的大師」總能絕處逢生

聯合新聞網／ 綜合報導
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖／Ingimage
三個星座即使面臨困境，「一手爛牌」也能克服困難。示意圖／Ingimage

每個人的自身條件不一定都非常完美，不過有些人即使開局不順，依然能透過自我努力創造出美好未來。大陸命理專欄《大畫星座日常》分析三個星座「即使出生時一手爛牌，也能打出王炸」，其中最厲害的就是摩羯座，他們是隱藏在人群中的大師，集魄力、策略和勇氣與一身，不屈不撓，有絕處逢生的能力。

第三名：獅子座

獅子座特別堅強，渴望自己能夠成功，即使獅子沒有很多條件或能力，但他們仍然十分有自信。不過雖然他們驕傲自信，但也從不自滿，更不會有高人一等的優越感。

獅子座的人會自我提醒，不要落後別人，所以不會輕易放棄。即使獅子座的生活充滿了折騰和掙扎，他們的好勝心從不想輸給別人，更不要說過平淡的生活。

他們會努力工作，實現心中的願望和抱負。即使手中一副爛牌，也會拿出王炸的氣勢，面對失敗挫折還會從中學習，精進自我，他們的勇氣和領導能力經常使自己能夠在逆境中扭轉局面。

第二名：天蠍座

天蠍座具有很強的決心和毅力，無論是在事業上或感情上，都會堅定不移追求自我目標，克服萬難，他們具有敏銳的洞察力，懂得在逆境中保持冷靜，面對挑戰。

天蠍座擅長透過積極主動的方式來規劃未來，幕後操縱的能力強，處理問題也是不落人後，他們的個性堅持不懈，即使「牌不好」也只是暫時的挑戰，他們從不退縮，而是全力以赴。

天蠍座會耐心思考，冷靜的分析情況，觀察並尋找機會，他們認為沒有什麼問題是解決不了的，只要自己撐到底，就能把爛牌打出王炸。

第一名：摩羯座

摩羯座是隱藏在人群中的大師，他們性格冷靜低調，很難被注意到。另一方面，他們擁有常人無法企及的力量和資本。他們也是集魄力、策略和勇氣與一身。

摩羯座有一種不屈不撓的精神，可以在生活中經歷失敗，但他們永遠不會放棄。一旦陷入困境，就會激發自己內心的鬥志，直接迎難而上。他們有絕處逢生的能力，尤其是在逆境中，也是會毫不畏懼的直面困難，把爛牌打成王炸。

摩羯座的人不甘平庸，他們經歷的苦難越多，就越能促使自己快速成長。

天蠍座 星座 獅子座

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