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日本神社好美！參拜禁忌看過來...「這些事」別做大不敬

商周出版／ 文‧櫻井治男
冰川神社入門第一景是全日本最大木造鳥居。記者羅建怡／攝影 羅建怡
冰川神社入門第一景是全日本最大木造鳥居。記者羅建怡／攝影 羅建怡

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用心留意在神域內該有的言行舉止

●為了更接近神，必須先整頓自己的心

請帶著平靜安詳的心情前往參拜。穿越鳥居之前，務必整理儀容，安定心情，做一次深呼吸。來到神明前，別忘了再確認服裝儀容，脫帽、穿上外套，保持肌膚不暴露等等。

神社境內 禁止寵物進入

除了導盲犬，原則上禁止寵物進入。若造訪的神社並未特別規定，飼主也要負起管束責任，不可放任寵物隨意吠叫或便溺，造成其他參拜者的困擾。

靠左右任一側通行

走在參拜道上時，和穿越鳥居時一樣，不可走在道路中央，也禁止橫越「正中」。一踏上參拜道開始走，就要直線前進。

若神社境內有立牌標示行走方位，便依照指示行走。也可環顧周遭參拜者，和眾人靠同一側行走。

從穿越鳥居，踏上參拜道的瞬間，就要有進入神之庭院的自覺，打從內心謹言慎行。穿越鳥居前必須注意自己的位置，整理好服裝儀容，保持正向的心情，這些都是很重要的。

參拜道就是從鳥居通往拜殿的這條路，也是本殿內的神明前往俗世時的必經之處。和穿越鳥居時相同，在參拜道上，嚴禁走在「正中」部分。基本上一定要選擇靠左側或右側行走。

不可毀損神社內的植物與建築物

整個神社境內都是神的庭院，不可攀折或拔走境內植物，也不可在建築物上塗鴉。抽籤後，可將神籤綁在指定的場所。

嚴禁飲食

《圖解日本神社入門》。圖／商周出版提供
《圖解日本神社入門》。圖／商周出版提供

無論如何都不可忘記自己正身在神域之中，不可在神社境內邊走邊吃。若要飲食，只能在神社內的餐飲店等指定場所。

輕聲細語

和同伴造訪神社時，很容易產生觀光的心態。請切記，一定要避免高聲談笑吵鬧。

嚴禁用火

考慮到可能引發火災，神社內全面禁菸。必須使用蠟燭時，要遵守相關規則，謹慎小心，用完後也要確實熄滅才逕行丟棄。許多神社建築都是寶貴的文化遺產和古蹟，一定要十分小心。

一看就懂/碎石子的作用在於淨化神域

許多神社境內都鋪設著碎石子地。碎石子在日文中名為「玉砂粒」，「玉」和「靈」同音，有寶貴而美麗的小石頭之意。鋪設碎石子有除穢淨化的作用，參拜者踏過碎石子地的同時也淨化了心靈。

(本文摘錄自《圖解日本神社入門》，商周出版，未經同意禁止轉載。)

日本 神明

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