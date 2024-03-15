12生肖2024職場步步驚心？牛別輕信同事、雞天天加班、「這些人」恐被陷害
俗話說「職場如戰場」，職場中往往充滿變數和不確定性，搜狐網分享，在今年的職場中，十二生肖可能會遇到一些麻煩，快參考看看吧！
▍生肖鼠 當心口舌是非
屬鼠的人有貴人相助，鋒芒畢露，有許多展現自己的機會。無論是普通的上班族或是創業老闆，事業都蒸蒸日上。但也要當心有是非，千萬不能輕易得罪人，說話不要太過刻薄，「以和為貴」才是上策。
▍生肖牛 別太輕信同事
屬牛的人勤奮踏實，有責任心，今年能夠得到長官賞識，若是好好表現，有望更上層樓。然而，屬牛的人職場面臨激烈競爭，要知道「知人知面不知心」，建議別太輕信同事，隨意透露自己的工作內容和進度，以免造成麻煩。
▍生肖虎 副業做出好成績
屬虎的人今年在職場會有人相助，建議要和同事打好關係，增加更多助力。屬虎的人也很適合發展副業，會有不錯收益。但今年競爭壓力也比較大，建議保持警覺，多留意身邊的競爭對手。
▍生肖兔 表現耀眼需謙卑
屬兔的人今年成為眾人中最耀眼的存在，獲得長官欣賞，有升職的可能。但正因為表現太耀眼，周遭的潛在風險也非常多，人際關係不佳，容易影響事業，讓很多事情功虧一簣。建議需注意人際關係，不要過於高調和張揚。
▍生肖龍 該求助要求助
屬龍的人今年事業不太理想，受到多重影響，事業也遇阻礙。工作任務繁重，常常會遭到一些不公平的待遇，讓人看不見希望。若是想要打開局面，建議要改變原本驕傲的個性，適當求助他人，多打入社交關係當中，或許會迎來新的機會。
▍生肖蛇 容易被人陷害
屬蛇的人今年不太理想，來自長官的壓力很大，而且容易被人陷害。要改變這種情況，屬蛇的人還需打起精神，保持積極的心態和穩定的情緒，找出解決事情的方法。
▍生肖馬 留意自身言行
屬馬的人今年若能在職場中發揮自身能力，那麼接下來將會有非常大的進步與突破。但不論處在什麼職位，都要對自身言行有所約束，以免暗生誤會，令他人感到不滿，影響職場人際關係。
▍生肖羊 要保護商業機密
屬羊的人今年事業前景非常好，工作效率比較高，在職場中能交出一份亮眼的成績單，得到長官認可。不過也不要大意，記得一切以穩為主，切勿浮躁，否則容易發生變數。另外，工作時也要注意保護商業機密，避免被競爭對手竊取。
▍生肖猴 貴人降臨、保持正能量
屬猴的人今年得到貴人關照，求職換工作也會有好成果。建議凡事積極些，全心投入工作中，相信在一絲不苟的精神下，事業更能順風順水。但要注意，有時候情緒不太好，容易影響工作，宜多接觸正能量的人事物，保持心態樂觀積極。
▍生肖雞 常加班、注意健康
屬雞的人今年非常幸運，出現許多新的合作機遇，發展機會也比較多，逐漸變得忙碌起來。熬夜和加班可能成為生活常態，但辛勤的付出，也會獲得豐厚的收入。只是在工作時，不要太拚命，還是要以健康為重。
▍生肖狗 狀況多挑戰多
屬狗的人今年職場狀況多，每天都會面臨新的困難和挑戰，一直在走下坡路，讓人感覺非常憂心。在工作上一定要拿出比之前更多的努力，即便面臨困境也要迎難而上。另外，要多學習充實自己，努力讓自己成為職場中無可取代的人。
▍生肖豬 看見很多新機會
屬豬的人今年機會很多，有很大的發展空間。屬豬的人思維縝密，決斷力強，總能完美達成交辦任務，獲得長官讚賞。工作中還會提升自身才能，對未來也有詳細規劃，今年可能會面臨一定的壓力，但影響不大。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第1名豐衣足食不擔憂
🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言