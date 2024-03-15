12生肖2024職場步步驚心？牛別輕信同事、雞天天加班、「這些人」恐被陷害

俗話說「職場如戰場」，職場中往往充滿變數和不確定性，搜狐網分享，在今年的職場中，十二生肖可能會遇到一些麻煩，快參考看看吧！

▍生肖鼠 當心口舌是非

屬鼠的人有貴人相助，鋒芒畢露，有許多展現自己的機會。無論是普通的上班族或是創業老闆，事業都蒸蒸日上。但也要當心有是非，千萬不能輕易得罪人，說話不要太過刻薄，「以和為貴」才是上策。

▍生肖牛 別太輕信同事

屬牛的人勤奮踏實，有責任心，今年能夠得到長官賞識，若是好好表現，有望更上層樓。然而，屬牛的人職場面臨激烈競爭，要知道「知人知面不知心」，建議別太輕信同事，隨意透露自己的工作內容和進度，以免造成麻煩。

▍生肖虎 副業做出好成績

屬虎的人今年在職場會有人相助，建議要和同事打好關係，增加更多助力。屬虎的人也很適合發展副業，會有不錯收益。但今年競爭壓力也比較大，建議保持警覺，多留意身邊的競爭對手。

▍生肖兔 表現耀眼需謙卑

屬兔的人今年成為眾人中最耀眼的存在，獲得長官欣賞，有升職的可能。但正因為表現太耀眼，周遭的潛在風險也非常多，人際關係不佳，容易影響事業，讓很多事情功虧一簣。建議需注意人際關係，不要過於高調和張揚。

▍生肖龍 該求助要求助

屬龍的人今年事業不太理想，受到多重影響，事業也遇阻礙。工作任務繁重，常常會遭到一些不公平的待遇，讓人看不見希望。若是想要打開局面，建議要改變原本驕傲的個性，適當求助他人，多打入社交關係當中，或許會迎來新的機會。

圖為上班族遭陷害示意圖。圖/ingimage

▍生肖蛇 容易被人陷害

屬蛇的人今年不太理想，來自長官的壓力很大，而且容易被人陷害。要改變這種情況，屬蛇的人還需打起精神，保持積極的心態和穩定的情緒，找出解決事情的方法。

▍生肖馬 留意自身言行

屬馬的人今年若能在職場中發揮自身能力，那麼接下來將會有非常大的進步與突破。但不論處在什麼職位，都要對自身言行有所約束，以免暗生誤會，令他人感到不滿，影響職場人際關係。

▍生肖羊 要保護商業機密

屬羊的人今年事業前景非常好，工作效率比較高，在職場中能交出一份亮眼的成績單，得到長官認可。不過也不要大意，記得一切以穩為主，切勿浮躁，否則容易發生變數。另外，工作時也要注意保護商業機密，避免被競爭對手竊取。

▍生肖猴 貴人降臨、保持正能量

屬猴的人今年得到貴人關照，求職換工作也會有好成果。建議凡事積極些，全心投入工作中，相信在一絲不苟的精神下，事業更能順風順水。但要注意，有時候情緒不太好，容易影響工作，宜多接觸正能量的人事物，保持心態樂觀積極。

▍生肖雞 常加班、注意健康

屬雞的人今年非常幸運，出現許多新的合作機遇，發展機會也比較多，逐漸變得忙碌起來。熬夜和加班可能成為生活常態，但辛勤的付出，也會獲得豐厚的收入。只是在工作時，不要太拚命，還是要以健康為重。

▍生肖狗 狀況多挑戰多

屬狗的人今年職場狀況多，每天都會面臨新的困難和挑戰，一直在走下坡路，讓人感覺非常憂心。在工作上一定要拿出比之前更多的努力，即便面臨困境也要迎難而上。另外，要多學習充實自己，努力讓自己成為職場中無可取代的人。

▍生肖豬 看見很多新機會

屬豬的人今年機會很多，有很大的發展空間。屬豬的人思維縝密，決斷力強，總能完美達成交辦任務，獲得長官讚賞。工作中還會提升自身才能，對未來也有詳細規劃，今年可能會面臨一定的壓力，但影響不大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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