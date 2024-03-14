白色情人節「金星入雙魚」4星座要婚了？他們遇靈魂伴侶、巨蟹感情羈絆加深
3/12開始，金星進入雙魚座，愛情的氛圍隨之浮現。今天3月14日適逢白色情人節，塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，一些星座可能會迎來步入禮堂的機會。建議無論是單身的還是名花有主的人，都要好好把握這時機。
▍天秤座
金星進入雙魚座，單身者迎來重要的愛情機會，最近可能會遇到特別的人，將彼此的感情提升至更深的層次，甚至步入婚姻的殿堂。
對於已有伴侶的天秤座而言，最近是加深感情、穩固關係的時期。受到金星影響，你們將更加珍惜彼此，加深彼此的了解和信任，有望為他們的愛情關係帶來更長遠的穩定和幸福。
▍雙魚座
金星進入雙魚座，單身的雙魚座會感受到更多愛情和浪漫的機會，有可能遇見與自己心靈契合的伴侶。
已有伴侶的雙魚座有機會步入禮堂，走向婚姻關係。你們的感情將會進一步發展，金星的能量也帶來更多的愛情機會和幸運，讓他們更有信心和勇氣邁向愛情。
▍巨蟹座
金星進入雙魚座，對單身巨蟹座而言，可能意味著將會與心儀的人建立更親密的關係，有機會迎來婚姻。
有伴侶的巨蟹座此時會加深與伴侶的情感，進一步鞏固彼此之間的愛情，有可能邁入婚姻的下一步。
▍天蠍座
金星進入雙魚座，對於單身天蠍座，可能帶來更多的愛情機會，有機會與心儀的對象開始一段浪漫的關係。
已有伴侶的天蠍座則會加深與伴侶之間的情感連結，甚至有可能迎來婚姻的好運。此時你們會感受到愛情的能量，並展開一段新的感情旅程。金星的影響讓他們更有信心和勇氣，將愛情進一步融入生活中。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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