「白色情人節」4星座告白必勝！穿對顏色、選對地點…脫單就在今天

今天3月14日是白色情人節，你想好要怎麼慶祝了嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，今天有四個星座很適合告白，成功機率超高，幸福唾手可得。但老師也提醒，告白也必須考慮對方也要對你有感覺，不宜亂告白。

天蠍座：

太陽、海王星、金星落入天蠍戀愛宮，顯示天蠍座在白色情人節時刻桃花運大開，若有暗戀中的人，建議穿著白色衣服，並且前往河濱公園浪漫告白，成功機率很高。

處女座：

冥王星順行入了戀愛告白宮位，顯示處女座的告白智慧很強，能在當天得到愛情靈感與能量，小孟老師建議穿著黑色衣服，並且找個音樂餐聽，點首動人情歌給曖昧中人聽，隨著音樂節奏與環境薰陶，告白成功機率能夠有所提升。

雙魚座：

太陽與金星與海王星入了本命宮，顯示雙魚座在白色情人節愛的指數噴發，太陽能量能加持雙魚座的命宮，金星又加持雙魚座的桃花，若有心儀已久的對象，建議多穿水藍色系的衣服，並且可帶對方到山上欣賞璀璨夜景，並且趁著夜空布滿漫天星星時，向對方深情告白成功機會很高。

摩羯座：

天王星與木星進入摩羯座的戀愛宮位，顯示摩羯座能有好的戀愛發展，3月中受到天王星守護戀愛宮，能在白色情人節裡找回戀愛信心，小孟老師建議可以帶喜歡的人到景觀餐廳或高空餐廳享受美食，享用美食完，你可以拿出禮物給喜歡的人並且送朵白色的玫瑰花，必能擄獲對方的芳心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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