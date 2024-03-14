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那些星座會衝00940？雙魚獅子愛跟風、處女天秤做功課、「這2星座」當沖家常便飯

聯合新聞網／ 澤誼老師
圖為投資布局示意圖。圖/ingimage
圖為投資布局示意圖。圖/ingimage

史上最狂的台股ETF 00940元大臺灣價值高息，造成瘋狂的申購！不知道你有沒有跟上這一波的熱潮？這也不禁讓我想要討論一下，十二星座對於投資的心態會是什麼？是輸人不輸陣的一定要上車！還是遠遠的觀望，做自己的投資，完全不受影響呢？

其實不同的星座的風險承受度不同，在投資方式上也會有所差異。而且星座喜歡的投資目標不同，因此在投資方式上也會有所差異。以下是十二星座他們對於投資的心態跟喜歡的工具，其實什麼投資方式都沒有錯，但要做好功課、承擔風險、以及保持理性的心態，是最重要的，祝大家都能在這波熱潮中獲取豐厚的報酬！

以下你可以看你的太陽、月亮、金星星座作為參考！

▍喜歡定存、買債券，追求穩健收益：牡羊座、金牛座

牡羊座雖然個性衝動，但在投資方面卻是偏向保守的，畢竟他們不希望花費太多的心思在投資這件事，也因此，簡單方便對他們來說是更方便的。

金牛座則是對於投資保持比較悲觀的心態，所以寧願穩健長期的投資，也不想要讓資金有太大的風險。

▍喜歡投資新興產業、科技股、海外市場：雙子座、水瓶座

這組星座在投資上不喜歡墨守成規，而是勇於探索新的投資機會，他們覺得越是新的東西，越是可能有漲幅的空間，如果可以搶得先機，就能夠獲取一筆豐厚的財富。

▍喜歡買房、收租，追求穩定的現金流：巨蟹座、摩羯座

巨蟹座是一個對物件有執著的星座，所以能擁有房產有安全感，還能夠當作投資的標的，絕對讓他們感到非常安心。

摩羯座具有強烈的責任感和規劃意識，在投資方面也是如此。他們追求穩定的現金流，以保障未來的生活。

▍喜歡做功課、多角化投資、研究分析，追求穩健獲利：處女座、天秤座

這組星座是會把投資當作一門事業認真研究的！他們要不就是完全不管，如果要認真管起來，就會去上很多課，去了解各種投資組合，然後選一個最適合他們的資產配置，真的是很適合當理財經理人的一組星座勒！

▍喜歡高槓桿投資、當沖、追求高報酬：天蠍座、射手座

這組星座堪稱心臟最強大，最敢追求高投資高風險的一組星座！通常他們也有蠻不錯的直覺可以得到很多訊息去獲利，也因此養成他們對於投資這件事情有著無比的信心，所以到底是靠投資翻身，還是可能負債，這組星座你永遠不知道他們的命運是怎樣！

▍喜歡聽明牌、跟風投資：雙魚座、獅子座

不得不說這組星座大概平常人緣太好，時常會聚集很多訊息告訴他們哪邊有好的標的，也許他們也是有不錯的運氣，也曾經因為這樣賺過錢，也因此對於所謂的「內幕消息」會特別的埋單，這對他們來說，似乎像是VIP一樣，可以秘密的賺錢，又有被重視的感覺，於是當消息傳到他們耳裡，他們就很難抗拒了。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

00940元大臺灣價值高息 星座

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