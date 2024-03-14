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12星座2024「錢花在這」必定豐收！牡羊快治裝、巨蟹買保單、這兩星座該買房了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

台股躍上2萬點，再加上元大臺灣價值高息(00940)帶來的全民ETT狂熱，很多人都對今年投資充滿期待。星座專家艾菲爾老師在臉書分享，2024年12星座應該把錢花在什麼地方？今年才能更充實快樂，更能期待「大豐收」。建議同時參考太陽、上升星座。

牡羊座：花錢治裝、神清氣爽

投資形象和風格能帶來無限的神清氣爽。建議牡羊不妨更新衣櫥，挑選些時尚的服飾和配件，讓自己更有自信和魅力。

金牛座：旅遊買車、夢想成真

快計劃一場難忘的旅行，或是買下夢寐以求的新車。這些投資不僅能夠豐富你的生活，也能讓你感受到夢想的成真。

雙子座：買房置產、生活自由

可以考慮購買房產或其他不動產，有了安穩的生活基礎，更能享受生活的自由和舒適。

巨蟹座：買張保單、分散風險

投資上會更加關注金融安全和風險分散，不妨購買保險和其他金融產品，為未來的不確定因素做好準備。

獅子座：運動健身、安排健檢

會比之前更重視健康和身體狀況，可能會投資於健身器材、健身會籍或定期健康檢查，以保持身心健康。

處女座：學習進修、證照課程

會想參加進修課程或證照考試，提升自己的專業能力和知識水平，為未來的職業發展做好準備。

天秤座：銀行定存、按月領息

更重視財務管理和理財規劃，但又怕有風險，可能會選擇將資金投入定存或其他低風險的投資項目，以獲得穩定的收益。

天蠍座：寵愛伴侶、恩愛幸福

更重視與伴侶之間的情感交流和關懷，給予對方更多的關心和支持，共同享受愛的幸福。

射手座：呵護寵物、收穫溫馨

你會將更多的關注和愛心放在寵物身上，可能會給予它們更好的照顧和生活環境，與寵物之間的情感交流會帶來溫馨和快樂。

摩羯座：買房地產、安心收租

考慮投資房地產，甚至當包租公，獲得穩定的租金收益。

水瓶座：投資土地、增值翻倍

考慮投資土地或其他不動產項目，透過增值來實現財富的成長和翻倍。

雙魚座：裝潢住宅、住得安康

會想要投資在家居裝潢和改善，希望能讓居住環境更加舒適溫馨，提升生活品質和幸福感。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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