小套房、辦公室也適用的布局風水！看準「四神」屬性…養魚、點蠟燭旺運

在傳統風水學上，非常強調房子原先的格局，現代人的家有諸多不便更動的因素，例如與人同住的空間、小套房、宿舍等受限於金錢、環境等要素，讓風水布局變得困難重重。風水最大的重點就是要藉由聚氣來催旺運勢，這也代表如果格局上不允許隨意換置，就無法透過風水來幫助我們的生活順風順水。

在這本要教大家如何集天地旺氣、人和之力來促成最大好運值的創意風水書中，要提出一個嶄新概念：從四神屬性來看每個人真正的風水造氣重點。

不必大費周章改動格局，只要能抓住造氣重點，就能成功聚氣催運，打造專屬的好運空間。之所以特別強調風水應從每個人的特性去著手布局，那是因為每個人都是「福人」，因此以「福人」為基礎，打造出「福人居福地」的觀念︱先了解每種「福人」在風水上布局聚氣能帶來何種助力，你將會更明白布局的重要性。

在前一章節，我們已經透過互動式APP的測算，找出自己的四神屬性，接下來我要說明四神屬性的造氣重點為何︱了解分析結果，能讓你的布局目的更加明確。

青龍屬性者／造氣重點：多一點金屬擺設

青龍屬性的朋友，是夢想家，對未來充滿理想與信心，內心存在許多想冒險、挑戰的想法，然而競爭中，不只比運氣，更需要謀略與穩定性。

若能在居家擺設上多一點跟金屬或金行有關的物件，則能讓你既有競爭力又有貴人好運，為成功多添幾分機運。

白虎屬性者／造氣重點：點蠟燭

白虎屬性的朋友，是幕僚型的人才，要能跟大人物、業界翹楚一同奔馳戰場，必要內有學養與才幹，才能讓你的談吐受到青睞。

在學習上多下點功夫是必然，為了增進學習環境，可多點蠟燭，或是擺放火行相關的物件，能讓你更有上進心，激發學習力，超越每一天的自己，使你有才華又有運勢能創造未來。

圖為點蠟燭示意圖。圖／ingimage

朱雀屬性者／造氣重點：養魚或水耕植物

朱雀屬性的朋友，是精神導師般的領導型人才，魅力和社交力都是你的超能力，必要讓自己具備「信服力」，才能讓所有接觸你的人都願意與你合作或為你效力。

適合在空間中養魚或養水耕植物，能幫助你硬實力、軟實力兼備，人際關係更能如魚得水，使你自身的優勢結合外部運勢，成就你邁向巔峰的機會。

玄武屬性者／造氣重點：室內植栽

玄武屬性的朋友，是善於執行的實踐家，意志堅強、行動力強大，但有時過於剛毅，不善表達自我，若能在溝通表達上多一點彈性和感性，有助你提高你的創造力和應變力。

適合在空間中養綠葉植物，能幫助你提高靈活性，思考上能獲得更多創意想法，讓你有執行力又有協調力，還能具備號召力，協助你拓展人緣，讓人緣成為你最佳後援。

圖為盆栽示意圖。圖／ingimage

我的互動式APP皆會為每一位朋友測算四神屬性的年度造氣方位，讓你的必要好運能透過四神專屬的造氣重點來加分，但在進入風水布局前，我將提供一個更好玩的新概念：二十八星宿性格分析。

這個二十八星宿性格分析是我獨創的趣味算命分析，主要以你的四神屬性再去細分出你是對應四神之下的哪一個星宿，你可以從對應的星宿中找到更多屬於自己的人生指南，你也能依照這個指南找到自己的天生幸運方︱這個天生幸運方是你能觸發更多好運的方位。 《四神天地魔法書：你專屬的居家辦公風水創意學》。圖／時報出版提供

風水的概念不只能應用在空間、住宅中，整個土地上的萬事萬物皆能套用此一準則。更外部的環境我們無法改動，但天生幸運方就好比在外部的天生聚氣之位，這就像是知道幸運之神、財富之神坐落在哪個位置，而你能透過天生幸運方的方位往那處找去，例如往天生幸運方的方位去找有緣的公司、學校、住家、能促成愛情好運的約會地點等，或者喜歡的廟宇、公園等，越往天生幸運方活動，越能受到天生幸運方的影響，帶給你意外收穫。

一起透過互動式APP的指示，對應書中的二十八星宿解析吧！

(本文摘錄自《四神天地魔法書：你專屬的居家辦公風水創意學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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