左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武…四神風水帶旺你家

什麼是四神？

早期的先人們認為，飛禽走獸具備來自天地的力量，並將這些飛禽走獸結合天文或動植物的概念，以圖騰的形式刻在壁上，漸漸地又將這些圖騰裝飾在建築、族徽、衣飾或旗幟上，並賦予意涵，後續更演變成道教中的神祇。在遠古時代，古人將方位定義出東南西北，以及對應四方位的守護神獸︱青龍、白虎、朱雀、玄武。

圖為漆陶上朱雀、下玄武、左青龍、右白虎，中間是「富貴」被包圍。報系資料照

古書《三輔黃圖》中記載：「青龍、白虎、朱雀、玄武，天之四靈，以正四方，王者制宮闕殿閣取法焉。」意即四大神獸為鎮守天官的四神，能辟諸邪、調伏陰陽。

四神又稱天之四靈及四象。青龍在古書中也稱「蒼龍」，是天子的象徵、尊貴的代表，其形象為鹿角麒麟首、面帶長鬚、蛇身、長滿鱗片、鯉魚尾，並有五爪，代表顏色為青色，也是東方的守護神，象徵春天、木行能量、新生及生命力的延續。

白虎在古書中象徵威武與軍事，與戰事、兵馬有關，富有驍勇善戰之意，常作為軍隊的旗幟或兵符上的象徵，其形象是白色虎形，是西方的守護神，象徵秋天、金行能量、革新、創造。

朱雀的原形來自「鳳凰」，但朱雀比鳳凰更為尊貴，寓意為生生不息的生命力及強大的正氣，能驅退邪氣，其形象是身覆紅色火焰的鳥形，是南方的守護神，象徵夏天、火行能量、蛻變與重生。

玄武的圖騰形象是龍與龜的結合，而龜象徵長壽，對古人而言最重要的便是「妻、財、子、祿、壽」，壽命是極為可貴且難以追求的財富，因此古代帝王為求王權穩固，常將玄武圖騰製成玉珮隨身佩帶，以求長生不老，許多貴族也會將玄武圖騰繡於腰帶或刻成玉珮佩帶，以祈求長壽。祂也是北方的守護神，象徵冬天、水行能量、鎮守、平安。

四神的概念早已為古人的智慧所用，在古代風水學中，四神被運用於磚瓦、雕刻等裝飾，其用途是鎮守家宅平安，凝聚空間正氣，以達到陰陽平衡之效。四神除了本身所代表的季節、元素和意涵，亦能帶來不同的能量：青龍能帶來繁榮昌盛和飛黃騰達；白虎能震懾妖邪，讓災厄遠離家宅或宮殿；朱雀能為家宅帶來幸福和諧與添丁喜悅；玄武能鎮宅、穩固氣場，為家族帶來勢力，並讓家族和諧團結。

在風水學中，古人也常以「四神相應」的風水地勢作為家園選擇或墓穴的風水布局，這是因為與四神能量相應的場域通常充滿祥瑞之氣，能帶旺後世子孫，一同享有由四神之氣帶來的綿延不絕的吉慶加惠能量。

什麼樣的格局才叫作四神相應呢？我常提到風水的一個口訣：「左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武。」這也稱作「四靈山訣」，以背向房屋最大採光面的方向為基準，左方為青龍方，地勢要高，若靠山、甚至有群山環繞為佳；右方為白虎方，地勢要低於青龍方，宜為道路或平原，呈環抱狀為佳；前方為朱雀方，也叫明堂，宜為寬廣庭園；後方為玄武方，房屋後方宜靠山、不動。這樣的格局，不只顧及了自然環境與人的關係，更是力求與所有元素創造絕佳的平衡條件。

若能達到這些條件，你的前途定能平步青雲，貴人絡繹不絕，財源不斷湧入，後代綿延不絕。古代人丁稀少，較無人為競爭的困擾，而且天地靈氣更為強烈，若要找到類似的地勢比現代容易。現在因地形變化、土地開發等因素，加上寸土寸金，好的建案可遇不可求，更不可能隨意開發土地、自蓋住宅，因此，能符合四靈山訣條件的風水極少。

從事命理數十年，看了這麼多風水，鮮少有人的家宅能符合這樣的條件，唯有我所供養的蓮師寺院「陽明山蓮花雨」能罕見且幸運地符合四靈格局，可惜這是一座修身修心的寺院，並非住宅，但只要有人親臨陽明山蓮花雨，必會感受到那座寺院的能量，不僅令人身心特別舒適愉悅，環境清幽之餘，還讓人靈感豐沛，但凡去過蓮花雨閉關的人真的都住到捨不得離開。

雖然符合四神要訣的風水實在少之又少，但風水是可以因人而改變的，如果找不到相應的條件，那就應該主動創造條件，因為主動開運才能掌握好運。 (本文摘錄自《四神天地魔法書：你專屬的居家辦公風水創意學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

風水之中最重要的關鍵是─「人」。先了解自己是什麼樣的人、適合住在什麼樣的地方，以及哪些方位能順應自己的性格與需求，方能正確加強布局，幫助自己身心加分，並且事業、感情、財運都一起穩穩得分︱這會比選擇四靈山訣的家宅物件更符合現代人的需求。

(本文摘錄自《四神天地魔法書：你專屬的居家辦公風水創意學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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