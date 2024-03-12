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四大星座「職場老油條」！射手上班直接幹私事 1類人沒做啥最愛邀功

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐》點出，四大星座有著「職場老油條」特質。示意圖／Ingimage
《搜狐》點出，四大星座有著「職場老油條」特質。示意圖／Ingimage

職場老油條」形容擅長偷懶不被上司發現，還可能倚老賣老的同事，但這些人往往有著不錯的人脈，也能夠憑藉自己的力量獲得不差的收入。《搜狐》點出，四大星座有著「職場老油條」特質，分別是金牛、巨蟹、射手、魔羯座，他們在工作上碰誰都不怕。

金牛座：愛偷懶

金牛座頭腦非常聰明，但天生愛偷懶，遇事能推就推，一旦在一個工作單位待一段時間後，就會開始作威作福，把自己的事情推給新人，或者刁難其他同事。可這樣的金牛座也是非常會看眼色的，在上司面前，他們會好好表現，盡全力讓自己保持好形象。

巨蟹座：坐享其成

巨蟹座天生就像個小偷，他們會毫無心理壓力的去偷走別人辛辛苦苦才完成的果實，他們的工作態度就是，用最少的時間、最少的精力去完成工作就好。在一個團隊中，巨蟹座扮演的角色通常就是喊喊口號，但是一旦成功的話，他們會第一個跑去邀功，而且一點罪惡感都沒有。

射手座：自私

射手座擅長「自掃門前雪」，不會去管別人的事，也不會去考慮，為了快速完成工作而採取的做法是否給別人帶來麻煩，他們甚至認為，他人的麻煩就是自己的清閒。另外射手對新人也不和善，還會將自己的事情丟一部分給他們，同時仗著自己是前輩，就在旁邊若無其事的做起私事。

摩羯座：愛清閒

摩羯座嚮往的生活就是清閒，不喜歡緊張的氛圍，摩羯座也認為，多一事不如少一事，所以即便有能力攻克難題、解決麻煩，他們也不會輕易出手，除非問題是已經很嚴重，再不解決就會影響到自身利益，他們才會認真。摩羯座希望可以搭搭順風車，而不是自己去挑起重擔，平常都是一副「遊戲人間」的態度。

星座 職場

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