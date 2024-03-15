外表友善、內心超狠三星座？獅子意氣用事、天秤報復心重、這星座暗暗耍賤招

有些人很有個性，把「不好惹」三個字寫在臉上，但有些人外表看起來很善良，內心卻有黑暗的那一面。命理網站旺好運分享「這些星座看似善良，但其實非常狠心」，你是哪一種呢？

第三名：巨蟹座

巨蟹座平時很溫柔且善良，對朋友也都非常大方，但他們的情緒變化很大，若真的討厭一個人，就會厭惡到底，甚至耍些小手段也是很可能的。

第二名：獅子座

獅子座雖然很義氣，總是熱心助人，想要幫助弱小，但他們性格太過強勢，常常沒有耐心，有時候就會不小心意氣用事，做了一些無法挽回的事情。

第一名：天秤座

天秤座性格溫和且好相處，他們的包容心很高，因此常常給人一種很善良的形象，但其實他們非常狠心且絕情，若觸碰到他們底線，可是會加倍反擊。

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