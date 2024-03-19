急性子三星座！射手想到就衝、雙子討厭有牽掛、牡羊字典沒有「慢」字

有些人超級有行動力，想到什麼馬上就要，對他們來說，與其想太多拖拖拉拉，不如先做再說。命理網站旺好運分享「哪些星座真的很急性子」，快看看有你嗎。

第三名：射手座

射手座的行動力非常十足，屬於那種一聲令下或一有想法，就即刻去做的那種性格，主要也是他們覺得如果現在不做要拖到何時，當然不能空想啊。

第二名：雙子座

雙子座討厭被事情壓著或耽誤，總是會優先把事情做完，這樣可以讓他們內心的焦慮少一點負擔，但也因為這樣時常沒有把事情做好，會忽略掉一些細節。

第一名：牡羊座

牡羊座的性格很衝跟直接，在任何事情上幾乎都是這樣，他們性子比較急躁一點，喜歡速戰速決，所以他們很討厭緩慢或是動作拖拖拉拉的人。

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