「職場小天才」上司最喜歡三星座！天蠍全力以赴、水瓶聰明低調、這星座高EQ
在職場上，要讓上司喜歡且記住你，不是件容易的事情，命理網站旺好運分享，「哪些星座真的很有上司緣」，快看看你上榜了沒。
第三名：天蠍座
天蠍座從來都不去羨慕別人，因為他們會計畫著自己未來的每一步，絕對不認輸，只願意相信自己做的到，因此貴人容易多，上司就會更想提拔這樣的人才。
第二名：水瓶座
水瓶座對於權力有一種慾望感，非常有遠見卻又保持低調，他們會想要在職場上爬到自己想要的位置，善用他們的智慧，在許多人眼裡是個潛力股，因此容易深得上司的喜愛。
第一名：天秤座
天秤座的情商很高，又懂得與同事之間維持良好關係，加上性格好溝通，很容易在上司心目中留下好印象，而且他們做事情認真又有效率，總是能把工作順利完成。
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