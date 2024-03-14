「職場小天才」上司最喜歡三星座！天蠍全力以赴、水瓶聰明低調、這星座高EQ

在職場上，要讓上司喜歡且記住你，不是件容易的事情，命理網站旺好運分享，「哪些星座真的很有上司緣」，快看看你上榜了沒。

第三名：天蠍座

天蠍座從來都不去羨慕別人，因為他們會計畫著自己未來的每一步，絕對不認輸，只願意相信自己做的到，因此貴人容易多，上司就會更想提拔這樣的人才。

第二名：水瓶座

水瓶座對於權力有一種慾望感，非常有遠見卻又保持低調，他們會想要在職場上爬到自己想要的位置，善用他們的智慧，在許多人眼裡是個潛力股，因此容易深得上司的喜愛。

第一名：天秤座

天秤座的情商很高，又懂得與同事之間維持良好關係，加上性格好溝通，很容易在上司心目中留下好印象，而且他們做事情認真又有效率，總是能把工作順利完成。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦