什麼都敢做…最沒羞恥心三星座！射手無賴、牡羊白目、這星座為達目的「能屈能伸」
羞恥心是很重要的事情，甚至會影響到我們的人際關係、職場交際。有三個星座的羞恥心是看場合、看目的而決定的，通常有羞恥心，但是遇到特定情況就只顧自己了。命理網站旺好運分享「哪些星座真的很沒有羞恥心」，快看看誰上榜。
第三名：射手座
射手座性格單純，他們只要自己滿足，其他事情根本不在乎，即便被別人說沒有羞恥心，他們認為只要自己開心，其他人說什麼根本不重要。
第二名：處女座
處女座雖然很愛面子，但他們為了達到目的，對他們來說，羞恥心就不是那麼重要了，有一種能屈能伸的精神，雖然自己得到好處了，但這樣不僅會得罪不少人。
第一名：牡羊座
牡羊座很不會看狀況，時常有話直說，不看場合說話，常常給人留下一種不好的印象，甚至會讓人覺得很不知羞恥，但也是因為牡羊座們比較真性情，想說就說、想做就做。
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