日前槓上管碧玲、高金素梅塔羅超相似！戀人+惡魔+流年正義…但她會辛苦、她更上層樓？

近日政壇兩位女強人金素梅和管碧玲互槓，兩人實力不相上下，也讓人好奇她們在塔羅密碼裡扮演什麼樣的角色。吠陀占星權威李靜唯老師應觀眾要求，幫高金素梅和管碧玲分析了塔羅密碼，驚人的發現兩人有非常相似之處。

李靜唯老師表示，高金素梅人格靈魂都是「戀人」，天生具有吸引異性的魅力，舉手投足搖曳生姿.「戀人」正位聰明善變反應快，尤其口才及學習能力特別好，年輕時追求者眾，喜歡戀人未滿前曖昧不明的感覺，一旦戀愛就無法忍受一成不變，這樣的特質如果沒有把重心放在事業上，也許一生都會在情路上不斷追逐！

台大博士管碧玲人格靈魂同樣是「戀人」，兩個女人都特別聰明有才華，金素梅能歌善演，管碧玲學業事業均佳，而且都是天生的美人胚子！「戀人」的人隨和好相處，交際手腕佳，基本上只要人際關系好，事業財運就會好！不過「戀人」如果呈現逆位特質就擅長說謊，經常會言不由衷，心口不一！兩位大美女「塔羅密碼」最大的不同在於「惡魔牌」的位置。

都有惡魔牌出現

而同樣是惡魔牌的部分，高金素梅是落在愛情，管碧玲則是在財富。這是怎麼解呢？李靜唯老師表示一個為了愛情飛蛾撲火，一個為了名利夙夜匪懈。

年輕時的金素梅經歷過幾段轟轟烈烈的戀情，最後都無疾而終！「惡魔」在愛情容易愛上不該愛的人，甚或是前世相欠債的對象，雖然愛得可歌可泣，卻可能換來不堪回首！如今未婚的她把「惡魔」拚搏的精神轉化在事業上，反倒讓她人生再次華麗轉身！

管碧玲的愛情在「月亮」，是一個外表雍容淡定，內心卻十分沒有安全感的人，同時融合了「戀人」的冷靜善變與「月亮」的陰晴不定，這樣的人格特質讓她不容易相信別人，同時也很難讓人理解她獨樹一幟的三觀和邏輯思惟！再加上財富在「惡魔」，更是一個在職場上為了達到目的堅忍不拔的人，這樣的組合其實是不折不扣外表溫柔內心強韌的女強人.「惡魔」在財富是塔羅密碼裡很棒的財富格局，因為她此生就是為了追逐世俗名利而活，即便付出再大的代價也在所不惜，這樣的人很容易成為老闆或上司的「財神爺」，也讓他們在仕途或財運上比一般人更容易成功！

反觀金素梅的財富在「教皇」，一生年長及社會地位高的男性貴人運特別旺，當初一手拉拔她的李安導演就是明顯的教皇，而她從政以來也是貴人無數！「教皇」正位比較像是天生就有很強的貴人運及財運，與財富在「惡魔」一生必須在事業上步步為營，如履薄冰相比，確實幸運許多！

巧合的是兩個女人今年流年都走「正義」

塔羅牌「正義」正逆位天差地別，正位是非常棒的一張豐收牌，過去的付出會得到加倍的回報，譬如金素梅雖然是無黨籍，但她多年來在原住民部落的努力耕耘，讓她今年贏得與國民黨合作的空間；反觀正義逆位則會帶來跟工作或團隊有關的是非，輕則口舌，重則訴訟！工作也可能會面臨很大的變動，可以預見金廈海域衝突對管碧玲的政治前途並不樂觀，如果她想角逐2026高雄市長勝算也不高，因為2026她走「死神」流年，從今年開始運勢就開高走低！吠陀占星太陽天蠍座的管碧玲從2/14~3/14「太陽土星」合相就正沖她的事業宮，會讓她身心俱疲份外煎熬，不過短期最辛苦的時間點應該會落在3月底4月初，萬一金廈衝突越鬧越大，大至台灣和她個人所要付出的代價都不容小覷！

反觀金素梅今年個人政治聲望將會再度升高，未來兩年除了要稍微注意健康問題之外，2028年立委任期結束後運勢更佳！

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