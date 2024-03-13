白色情人節到！「3生肖」能脫單 兔不要退縮、馬桃花運綻放、第一名身邊很多人暗戀

白色情人節源自於日本，是女方回禮給男方的日子，同時也是男生來不及送禮的第二次機會，這股浪漫的風潮在台灣已成為男女間重視的節日，但是對於單身男女來說，形同二次傷害，不過不用擔心，在十二生肖中，有幾個生肖將在白色情人節脫單，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

充滿慈悲心腸的兔寶寶，待人和藹，處事圓融，不喜歡與人發生爭執，是最具有愛心的生肖，他們同時擁有藝術氣息和舉止優雅的特質，因此常常能讓人心生戀慕，想要靠近，只是兔寶寶在個性上有些膽怯害羞，在愛情的世界裡更是舉棋不定，但在今年的白色情人節，請兔寶寶不要再退縮了，因為你將有機會遇到深愛自己的人，在未來譜出浪漫的樂章。

第二名：馬

精力旺盛的馬寶寶總是有用不完的力量，不怕困難挑戰，願意努力向前，雖然有點倔強，但至少善惡分明，不願同流合汙，在做人處事上保有潔身自愛的性格，他們善於打扮，能塑造出自己的風格，同時也能吸引異性的注意，在白色情人節這段時間，自身的魅力將不斷上揚，桃花運綻放，請馬寶寶用自己的熱情，大膽接近喜歡的對象，很快就能屢獲對方的心。

第一名：雞

善於高談闊論的雞寶寶，機靈古怪，難以捉摸，總是有自己獨特的見解，是最卓越的演說家，能讓聽眾聽得頻頻點頭，深信不疑，常能一鳴驚人，成為會場上注目的焦點，因此身邊其實有不少人正在偷偷喜歡著你，在白色情人節這段時間，請你仔細觀察，將會發現有些人開始展現追求你的態勢，但請你不要急躁，慢慢挑選，因為現在的你不用急著脫單，而是要選擇該讓誰脫單。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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