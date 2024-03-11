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職場豬隊友是他們？射手常出包、雙魚情緒炸彈、這星座「都是they的錯」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場豬隊友示意圖。圖/ingimage
圖為職場豬隊友示意圖。圖/ingimage

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第三名：射手座

射手座比較喜歡自由自在的感覺，因此在緊繃的工作環境下，會造成表現失常或情緒不穩狀況，最後就會淪陷到一直在換工作，沒有一個穩定的收入來源。

第二名：天蠍座

天蠍座永遠只相信自己，無法聽進別人的建議，疑神疑鬼的性格讓他們內心常常過不去，最後導致跟同事關係不好，自己還會認為都是別人的問題。

第一名：雙魚座

雙魚座容易散發出一種懶散的感覺，他們討厭麻煩事，更討厭別人指使他們，外加他們的內心很脆弱，很容易在職場上把情緒帶給所有人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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