職場豬隊友是他們？射手常出包、雙魚情緒炸彈、這星座「都是they的錯」
不管從事哪一種行業，一定都會遇到拖垮進度或搞砸事情的同事，命理網站旺好運分享「哪些星座就是職場豬隊友」？快來看看你身邊有她們嗎？
第三名：射手座
射手座比較喜歡自由自在的感覺，因此在緊繃的工作環境下，會造成表現失常或情緒不穩狀況，最後就會淪陷到一直在換工作，沒有一個穩定的收入來源。
第二名：天蠍座
天蠍座永遠只相信自己，無法聽進別人的建議，疑神疑鬼的性格讓他們內心常常過不去，最後導致跟同事關係不好，自己還會認為都是別人的問題。
第一名：雙魚座
雙魚座容易散發出一種懶散的感覺，他們討厭麻煩事，更討厭別人指使他們，外加他們的內心很脆弱，很容易在職場上把情緒帶給所有人。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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