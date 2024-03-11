今天二月二龍抬頭！土地公生日「這時辰」快拜...錢母發財水一次求

旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆二月初二是「土地公」生日，又稱「頭牙」或稱「龍抬頭」，這天最宜向土地公拜壽，然後請土地公賜予錢母與發財水，回家放在流年財位旺方求財效果最佳。土地公又名「福德正神」或稱「伯公」信仰，其神力可通天達地，幫忙開展事業運以及財運，是與信眾最親近的神明信仰；土地公又為「財神爺」，俗語說「頭牙沒做，尾牙空」，尤其做生意、求業績者，若「頭牙」沒去拜壽，土地公不會特別庇佑，到年底「尾牙」時錢財空空如也。

谷帥臻老師提供向土地公求錢母發財水的方法，與催財風水祕法佈局步驟：

1. 日期：國曆113年3月11日(二月初二日)，辰時(早上7-9點)尤佳。

2. 準備供品：素果三樣，壽桃或壽麵，啤酒，花生，土地公金一份。

3. 求財水：自備空瓶1個(至當地土地公廟裝水龍頭的自來水即可)。

4. 求錢母：銅板168元。

5. 佈施收據：事先捐贈給貧苦家庭，認養，急難救助等(可認定受贈者為佳)。

6. 當日求財水：將上述供品放置供桌上，先向土地公祝壽念誦祈福疏文，燒香過1/3再向土地公請求賜土地公錢母168元與發財水，擲出聖杯一個後，將錢母168元與發財水過土地公主爐三圈即可。

圖：向土地公祝壽念誦祈福疏文，燒香過1/3再向土地公請求賜土地公錢母168元與發財水。（來源谷帥臻老師）

7. 供奉錢水：回家後將土地公錢母168元銅板放置於一個漂亮瓷碗內，倒入土地公財水八分滿，甲辰龍年放置於居家或辦公室的東北方(祿馬貴人財位旺方)，若水乾涸可繼續倒入剩餘財水，此法可供奉一整年。

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