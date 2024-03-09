TOP6「高冷星座」網路聲量排行 社交達人「雙子座」也上榜？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高冷星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大高冷星座排行。

在日常生活中，一定有遇到表面看起來很高冷、有距離感的人，殊不知一相處起來，卻發現其實非常平易近人，這樣的「反差感」除了會散發出一種獨特的魅力之外，也會讓人不自覺地被吸引。你的生活中是否也有這種朋友呢？

「天秤座」外表高冷實則熱情如火 社交高手「雙子座」好相處卻難以親近

▲ 網友熱議 TOP6 高冷星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「高冷星座」的相關話題討論，可以發現多數網友對「天秤座」的形容都是「感覺難以親近、不敢跟他說話」、「感覺是冷冰冰的、比較難親近」，但其實不少天秤座的網友就表示雖然自己不好社交，但是對於認可的朋友都會格外地敬重愛護。

也有網友形容「跟天秤開始變熟之後，相處起來好像完全變一個人」，認為沉著冷靜的天秤座雖有著高冷的保護色，但若能走近天秤座的心裡面，他就會對你展現出最熱情的一面，可以說是外冷內熱的最佳代表。

而「雙子座」受到熱議也令部分網友感到驚訝，因為平時雙子給人的感覺是做事果決、聰明伶俐，「高適應力」的雙子座也能在遭遇不同的環境時左右逢源，因此也被不少網友認為是社交高手。

網上就有雙子女曾分享自己的男朋友在交往後告訴她「原本我都不太敢跟你說話，因為你看起來很有氣場」，引發不少網友共鳴，直呼「對對對！雙子就是會自帶氣場，讓人不敢親近的類型」、「你怎麼說出我心聲了…」，可見不少網友都對於雙子座是高冷星座的話題很有共鳴。

第三名的摩羯座，受到大家公認的特性之一便是「務實」，摩羯擅長用行動證明自己，而相對較不擅言詞，因此常常會讓人誤以為摩羯非常的高冷、且難以親近。

但就有網友與摩羯座長時間相處成為摯友之後感嘆「熬過摩羯的高冷，才能擁有他的溫暖」引發不少網友的共鳴，且若是成為摩羯的朋友，他可是會為你「兩肋插刀」的，此外摩羯也只會把自己木訥呆萌的一面展現給熟人看，因此若是成為了摩羯座的朋友，可以說是非常幸運的事情！

雖然與「冰山系」星座相處時，常常會讓人有種「熱臉貼冷屁股」的感覺，但是若能打開對方的心，或許就能看到這些星座有趣、熱情的另一面。

其實不管是和什麼星座相處，「真誠」都是吸引對方與你做朋友的原因，因此若下次與高冷星座相處時，不妨試試看用認真的態度對待他們，說不定會迎來意想不到的結果呢！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高冷星座」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/15~2024/02/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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