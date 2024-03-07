快訊

食安會報一延再延 藍委：食安預警溯源10年沒進步

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024運勢「上春山」升職又加薪…馬有意外財、牛好運連連、虎激發潛能

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖/ingimage
上班族示意圖。圖/ingimage

2024年春季到了，搜狐網分享有四個生肖運勢上漲，工作順利，升職加薪，事業有成，快看看有你嗎？

▍生肖馬

生肖馬今年是非常有利的一年，2024年春季，馬運勢像火箭飆漲，工作上會遇到很多機會，可能是新專案、新合作夥伴，甚至是新工作機會，請勇敢把握，有望名利雙收。另外馬錢包變深了，3月開始可能會有意外之財入帳，可能是獎金、投資收入，甚至好運到買彩券都會中獎。

▍生肖虎

生肖虎的人樂觀開朗，熱愛冒險和探索，對未知充滿好奇心，善於與人交流，具有強烈的正義感。2024年春季，充滿挑戰也充滿機會。可能會面臨工作上的挑戰，也激發出虎內在的潛能，帶來更多成長和發展的機會。同時，此時也有機會認識一些志同道合的朋友，共同探索未來的可能性。

▍生肖羊

生肖羊的人，通常比較有耐心和溫柔，又有創造力。2024年春季，羊開始更重視自己的身心健康，積極提升自己內在的修養，身心靈都達到平衡，在這樣的狀態下，羊也有機會找到一個懂得欣賞自己的人，共同建構理想的愛情世界。

▍生肖牛

生肖牛的人身上有一種堅決之氣，有望展開新旅程。2024年春季，牛的事業運旺盛，如長江之水捲起千堆雪，也帶來無數財富，可以說是好運連連。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

春天到來！「這3生肖」運勢大漲 財神降臨、財運滿滿

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」：像聚寶盆

下周生肖運勢／「兩生肖」事業旺上了天、龍求財富先求穩、羊有辦公室戀情

2024年職場勝者：5大生肖升職運超旺，你上榜了嗎？

相關新聞

2024運勢「上春山」升職又加薪…馬有意外財、牛好運連連、虎激發潛能

2024年春季到了，搜狐網分享有四個生肖運勢上漲，工作順利，升職加薪，事業有成，快看看有你嗎？

三星座男「有錢就作怪」？射手天生野馬、金牛露出本性、雙子逢場作戲

俗話說「男人有錢就作怪」，就是說有些男人一但有了錢飛黃騰達，就開始流連花叢，到處尋歡作樂，甚至還會拋棄糟糠妻。搜狐網分享「越有錢、越花心的三大星座男」，快看看那些星座上榜。

這些同事要當心！雙魚搞小圈圈、獅子甩鍋、天秤爭功、這星座「小本本」打小報告

職場上會遇到形形色色的人，雖然大多數人會各司其職，做好本分工作；但有些人卻比較自私，喜歡搞小圈圈排擠同事、出包還甩鍋別人、動不動打小報告、踩著別人往上爬。在職場上，有哪些星座較容易有這些負面特質呢？建議和這些人小心相處，以策安全。

誰是情勒高手？獅子沒人誇不能活、雙子會言語霸凌、「這兩星座」總讓別人有罪惡感

「情緒勒索」是一種影響他人行為或決策的行為模式，通常利用情感、威脅或控制來達到目的。情緒勒索可能出現在各種關係中，包括親密關係、家庭關係、友誼或工作環境。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座，很容易對他人情緒勒索。

農曆二月生肖總運預測：屬虎財運大爆發、屬猴愛情升溫

隨著農曆二月的到來（國曆2024年3月10日至2024年4月8日），每個生肖都將步入新一年的運勢循環。在這個春機勃發的月份裡，各方面的運勢，譬如愛情的溫度、事業的發展與轉變、與財富的增減，都將展現出新的動向。這些變化除了帶來新的可能，同時也考驗著我們的應對能力。讓我們與科技紫微網一起來深入了解，各生肖在農曆二月裡會有什麼運勢變化，並積極的擁抱這個既充滿挑戰、又機遇滿溢的新月份！

每日星座運勢／雙子親自去拜訪客戶 成績值得期待

2024-03-07牡羊座短評：比較沉悶的一天。【整體運★★☆☆☆】待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。