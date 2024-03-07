誰是情勒高手？獅子沒人誇不能活、雙子會言語霸凌、「這兩星座」總讓別人有罪惡感

「情緒勒索」是一種影響他人行為或決策的行為模式，通常利用情感、威脅或控制來達到目的。情緒勒索可能出現在各種關係中，包括親密關係、家庭關係、友誼或工作環境。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有五個星座，很容易對他人情緒勒索。

TOP 5 獅子座

獅子座很有自信，追求著被注意和被讚賞，而當這種情況不足時，會讓他們感到自尊受損或未受到足夠重視時。獅子座希望周圍的人認同他們的觀點和行動，當無法獲得這種認同感時，這種自信可能演變為控制慾望。

尤其在重要關係中，可能會以自己的需求和期望作為條件，暗示或直接表達如果他們的期望未被滿足，將會感到受傷或不被重視。因此獅子座可能在情緒壓力下，或是為了維護自尊和控制感，採取情緒勒索的行為方式，以期得到想要的關注和支持。

TOP 4 雙子座

雙子座具有優秀的口才和溝通技巧，他們善於說服和影響他人，當遇到挑戰或需求無法滿足時，雙子座可能利用他們的口才來施壓，企圖控制他人的行為或決定，而這也是他們情緒勒索的一種方式。

雙子座可能因為他們的靈活性和口才，而容易操控情緒，特別是在需要解決問題或達成目標時。他們可能會使用情感、言語或一系列說服手段來表達自己的需求，並強調自己的觀點以影響他人的想法和行動。某些時候，更可能在表現出威脅、情緒操控或情感敲詐，以達到他們的目的。

TOP 3 天蠍座

天蠍座性情沉穩、熱情，但也有強烈的情感，對自己和對他人有高度的情感敏銳度，可能導致他們嘗試用情感來控制周圍的人。而這多半出自於他們對安全感和控制欲的需求，以及對關係中的深刻連結的渴望。

天蠍座可能會因為自己的情感需求或控制慾望，而展現情緒勒索的行為。他們會運用自己的情感和知識，以及深刻的洞察力來影響他人，有時可能用隱含的威脅、情感操控，或掌控他人的行動和決定。

TOP 2 巨蟹座

巨蟹座具有強烈的敏感度、豐富的情感和家庭意識。他們對情感和親密關係極為重視，並可能因此希望獲得他人的支持和關注。當感受到自己的情感需求未被滿足或不被重視時，他們可能展現出不悅的情緒表現，而間接以此勒索他們的行為。

巨蟹座可能會以自己的情感狀態來影響他人，有時可能會利用自己的情感需求來施加壓力，讓他人感到負罪或負責任。特別是在親密關係中，他們可能會運用自己的情感和情緒來控制關係這段關係，就算跟你分手了，也會分得不乾脆，讓另一半無所適從。

TOP 1 雙魚座

雙魚座的情感極為豐富和敏感，常常會將情緒表現出來。由於他們對情感和人際關係的重視，當感受到被忽視或情感需求未被滿足時，可能會以情緒來影響他人。而且自然的認為，其他人應該能夠理解和感受到他們的情感狀態，並期望他人的行為能夠因此而改變。

雙魚座很可能會運用他們的情感狀態、傷感或情緒化的方式來影響他人，尤其是在感情的關係中。他們可能會依賴情感勒索來獲取關注或滿足自己的需求，讓他人感到有責任或負罪，希望透過這種方式獲得他人的支持或注意。

商品推薦