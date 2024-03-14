那些命格在農曆二月運勢高漲、得財順利？

甲辰年農曆二月（國曆2024/03/10～2024/04/08），將迎來春分與清明這兩個節氣。春分代表的是季節平分、晝夜平分，在這春光明媚、寒暑平衡的農耕時節裡，你是否也會有好運相伴呢？各方面的運勢是否能像農作物一樣蓬勃生長？接下來就跟著科技紫微網一起來看看吧。

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮天相—運勢暢旺、萬事順意

愛情最甜：

命宮天機—愛神降臨、易遇良緣

事業最旺：

命宮七殺—運勢走高、發展迅速

財氣最豐：

命宮貪狼—投資運旺、有利可圖

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★★☆

幸運的一個月，付出多有收穫。情緒與活動力高昂，表現機會多，只要敢於行動，多有即時收益。特別是在事業上常有優異表現，易成為焦點，獲得器重。這也正是你證明實力、迅速發展的時機。

命宮有破軍

幸運指數：★★★☆☆

這一個月的日子一切如常，難有新鮮變化，甚至偶感疲憊、無趣。若有困難，不利獨自硬撐，因你會有些負面情緒，難以獨自消化，必須及時尋找可信賴的朋友傾訴，並適當進行運動，方有機會化解。

命宮有廉貞

幸運指數：★★☆☆☆

這個月難遇幸運，情緒不佳，易受到周圍人的影響，一點點波濤起伏都會讓你陷入負面情緒。必須調整心態，正面思考，還要多與熱情正向、開朗搞笑的人積極互動，方可轉運。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★★☆

頗為幸運的一個月，各方面都順風順水。錢財方面的運勢突顯，投資理財眼光獨到，易有進帳。有機會與投資眼光強且經驗老到的投資人結緣，能獲得頗多有利的資訊與求財建議。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★☆☆☆☆

此月運勢低迷，易感壓力，常陷入焦慮。遇事宜緩，切不可急於求成；若無法及時轉變思考方向，恐陷入更糟糕的境地。放慢腳步，若有些事務一時難以擺平，不妨先擱置，反而易有轉機。

命宮有天府

幸運指數：★★★☆☆

運勢較平穩的一個月，有利規畫未來走向。若能合理安排工作時間與方法，提高工作效率，多能爭取到較多自由運用的時間。有機會安排短程旅行，或是走親訪友，可有效拓寬視野、活絡人際關係。

命宮有武曲

幸運指數：★★★☆☆

無風無浪，較為平淡的月份。不利交際應酬，並避免湊熱鬧，否則易與人發生衝突，影響心情。本月獨處會比結伴互動來得更輕鬆自在、有收穫，還易在獨處中想通一些困擾多時的事情。

命宮有天相

幸運指數：★★★★★

此月易獲得幸運眷顧，多有機會遇見美好的人事物，諸事順意，心情愉悅。可能會與故友、老同學等相聚，相聊甚歡。有利拜訪親友、安排旅行等，易有收穫。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★☆☆

平靜安好的一個月，有利與親友聚會、結交新朋友，讓生活更豐富多彩，在人際互動中多能收穫新資訊與好心情。此月不利獨自旅行，或是把太多精力投入夜生活，否則可能遭遇意外。

命宮有巨門

幸運指數：★★★☆☆

各方面難有驚喜，平淡如水的月份。安守本分為宜，勿多管閒事，小心惹紛爭，吃力不討好。有利靜心閱讀、或沉浸於書畫等，在文字、繪畫中徜徉，易有深刻的領悟，令你感到充實而平靜。

命宮有天機

幸運指數：★★★★☆

常有好運降臨的一個月，人際交往頗為頻繁，易結識投緣的新朋友。好運特別眷顧你的感情方面，單身者桃花開，有機會在交際中邂逅良緣；有伴侶者常有親密互動，感情易升溫。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★☆☆☆

運勢不佳，心情煩亂，且有可能發生突如其來的事務，讓你陷入苦惱。當你發現原計劃難以實行時，必須冷靜下來面對突發事件，及時調整腳步，尋求助力。遇事亦可向朋友傾訴，易獲得心靈安慰。

命宮有天梁

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢較平淡，難有幸運與驚喜。但只要做事專注、做人熱情，可交好運。不必與別人比較，按照自己的節奏來做事，與人相處時多釋放愉悅情緒，增強交流，可提升運勢。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

運勢平穩無波，難有收穫但多能滿足，是知足常樂的一個月。此月有頗多閒暇時光，有利安排運動、休閒、約見親朋好友……等等，享受一段有趣、多彩的豐富生活。

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