春天到來！「這3生肖」運勢大漲 財神降臨、財運滿滿

元宵過後代表著春天已經到來，也象徵著新的一年已經開始，許多人在新年都有新希望，期盼在工作財運上都能有更好的發展，在十二生肖中，有幾個生肖在新的一年中將運勢上漲，財運滿滿，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：牛

牛寶寶常常保持著彬彬有禮的態度，做起事情來按部就班，一絲不苟，讓人感到木訥嚴肅，缺乏幽默感，但請內向的牛寶寶把自己的微笑展露出來，因為愛笑的人運氣不會太差，在新的一年裡，財神爺將會降臨在身旁，替你帶來很不錯的財運，你可以在工作上用自己特有的務實勤奮，積極大膽的向前衝刺，隨著自己努力不懈的精神，就能賺進滿滿財富。

第二名：羊

溫和又羞澀的羊寶寶，個性善良又富有耐心，最容易受到眾人的喜愛，也喜歡依賴他人，所以在人際關係上通常有不錯的表現，而羊寶寶的特點在於具有強烈的研究精神，善於將事物做調理式分析，找出各種規則和端倪，在新的一年裡，羊寶寶可以將這股特質運用在投資理財上，透過細心的研究，就能找到適合自己的投資方向，不斷累積錢財。

第一名：狗

意志堅定的狗寶寶，具有濃厚的正義感，喜歡行俠仗義，鋤強扶弱，猶如古代的大俠替人打抱不平，這樣的俠義精神讓狗寶寶結識了不少好朋友，加上狗寶寶擁有受教聽話，也願意吃苦耐勞的性格，在新的一年裡，特別能得到貴人相助，大多是長輩級人物，他們願意傳授以及提供各種賺錢的經驗管道給你，只要你聽從指導，就能在不知不覺中，讓財庫豐厚飽滿。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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