「怪咖、瘋子到處都是！」 唐綺陽籲別鐵齒：非常時期持續到4月

2024年轉眼間已經來到3月，星座專家唐綺陽昨（3）日分析4日到10日的星座運勢，指出「我們現在就在颱風眼當中」，怪咖、瘋子到處都是，這樣的「非常時期」將會持續到4月。

粉專《唐綺陽占星幫》分析本周星座運勢，指出木星、天王進入8度內，引爆意外狀況力量已經非常明顯了，直呼：「怪咖、瘋子到處都是！」只能叮嚀大家，務必對可能的危機有所警覺，防範未然，還有務必保重身體健康，相信直覺，不要鐵齒，這段「非常時期」會一直持續到4月。

另外，唐綺陽指出本周火天四分「推波助瀾」，更加速「各種怪事爆發」，往好的方向想，叫「改革明快、迅速轉彎」，往壞的方向想叫「意外多、神經病多」，使自己受刺激而爆發。也要注意「金錢糾紛」、慎防流行病，同時別忘了用電、用火的安全。

唐綺陽說，個人身上也會發生突變，例如「本來排斥的，現在居然考慮接受」，突發的任何事，會產生「連鎖效應」，使生活模式、節奏都跟前陣子截然不同，遠離舒適圈。不過她也認為，只要不是生命財產的傷害，就把這項突變想成「上天為我們加把勁」，進而努力去製造突破吧，那些「該改卻未改」、一直慢慢想的事，現在都不用費勁了。

唐綺陽表示，本周還有日海入相雙魚，有美好的藝術、電影、繪畫、音樂可以欣賞，帶來靈性啟迪、滿滿靈感。而總是被遺忘的族群，如受害者、弱勢者、小動物們，無能為力的處境也將被看見，人們的慈悲心有望被喚起。如果有疏忽、粗心大意之處，或逃避現實、欺騙他人的狀況，也可能被發現、揭發，大家也能互相提醒不要受騙上當，防詐能力升級。

另外，下周日水星進牡羊，這是「反應機敏」的水星，因為說話直、快、尖銳，又來不及修飾，在他人眼中會覺得「有攻擊性」，所以這段時期所有人若變身「有話直說」，聽不得直話的，麻煩強壯自己的心靈承受力吧。

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