快訊

媳婦不想生…婆婆嘆「怎跟祖先交代」 網回：妳就磕頭謝罪吧

召委選舉讓藍白合格局成形？ 前藍委認2026恐仍會一戰

學前特教缺資源 公幼夾縫中放大價值、家長自立自強

3月11日土地公生日！命理師曝「龍抬頭」開運法 理髮店生意旺

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日，命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法。示意圖／Ingimage
農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日，命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法。示意圖／Ingimage

農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日。命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法，像是在當天剪頭髮，以及到廟裡祭拜後將「引錢龍」帶回家。

柯柏成今（3）日在粉專發文表示，「龍抬頭」源於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，所以才有俗話「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，加上今年是龍年，更是要利用龍氣給自己添好運。

柯柏成表示，民俗上這一天的「龍」，指的是二十八宿中東方蒼龍七宿之一的龍角星（角宿），每年仲春卯月（斗指正東）之初，龍角星會從東方地平線上升起，緩緩呈現出來，為萬物生發之象，所以被稱為「龍抬頭」。

柯柏成進一步指出，民間普遍認為在這一天理頭髮，會使人鴻運當頭、福星高照，因此，民諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。過去每逢此日，家家理髮店都是顧客盈門，生意興隆，可能過年前才理過頭髮，經過了一個多月，差不多可以選擇這一天去理頭髮，讓自己精神一整年。

另外，柯柏成也表示，相傳這一天是土地公生日，初二、十六固定拜土地公的民眾，會把這一天當作頭等大事，供品的部分會比較建議順從廟方建議，但這一天除了一般鮮花素果、糖果餅乾外，建議要多供奉一瓶水，這瓶水在祭拜過後可以成為引錢龍用的水。這瓶水千萬別貪圖方便，以為拿個保特瓶裝就可以了，或者是到便利超商買瓶裝水，塑膠材質都屬火，水火相剋不適合作為「引錢龍」用的水，不鏽鋼水瓶或玻璃材質都相當不錯，水必須要可以喝的純淨水。

柯柏成指出，「引錢龍」可以引來一年好財運，古代二月二清晨的「引錢龍」習俗，是清晨時分就去井裡河邊挑水回家，倒入水缸，然而在現今時代，於土地公廟祭拜完的水就可以拿回家作為「引錢龍」。拿回家後對著水持誦大悲咒21遍再倒入家中的熱水瓶，就完成了「引錢龍」的開運法，家中有久病不癒的家人，可以持誦「藥師琉璃光灌頂真言」21遍。如果當天不方便到土地公廟祭拜取水，到銀行的飲水機取杯水也是不錯的方法，持誦大悲咒是關鍵，如果不會持誦大悲咒，最低限度念十聲佛號「阿彌陀佛」或「觀世音菩薩」聖號，才能啟動這個「引錢龍」的開運能量。

土地公 財運 龍抬頭

延伸閱讀

陸網紅挑戰400元吃台灣夜市笑「不夠花」 網見1點激動了：沒人敢拍

他見「大安區華廈賣1700萬」超心動 1關鍵讓網勸：不要冒險

買完房才發現！車位「160公分」他休旅直接超標 內行揭：1狀況仍可停

媳婦不想生…婆婆嘆「怎跟祖先交代」 網回：妳就磕頭謝罪吧

相關新聞

3月11日土地公生日！命理師曝「龍抬頭」開運法 理髮店生意旺

農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日。命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法，像是在當天剪頭髮，以及到廟裡祭拜後將「引錢龍」帶回家。

龍年先遇小人背後插刀...可把握這天「打小人」迎貴人

後天（2024年3月5日）將進入「驚蟄」節氣，是今年第三個節氣，根據中華民間傳統習俗，此節氣代表春雷驚醒蟄伏在地下動物的...

驚蟄將至！4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

3月5日迎來節氣「驚蟄」，是「青龍年」的第3個節氣，民俗專家廖大乙說，驚蟄前是靈動力轉換最強時刻，其中兔、雞、鼠、馬4生...

3月5日「驚蟄」 命理師曝：打小人、4生肖恐有血光之災

名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，3月5日上午10時23分進入24節氣中的「驚蟄」，提醒「驚蟄」這半個月，生肖...

殺破狼週運勢／2星座「桃花旺盛」獅子職場立汗馬功勞

獅子座工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，在職場立下汗馬功勞，受到許多人肯定，不過木星與天王星亦受到夥伴宮位的金星與火星影響，許多人也搶著要分一杯羹，收割你的功勞。

每日星座運勢／牡羊朋友相聚帶好運 穿明亮增桃花

2024-03-03牡羊座短評：異性緣佳，是表白的好日子。【整體運★★★★☆】走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。