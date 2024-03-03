3月11日土地公生日！命理師曝「龍抬頭」開運法 理髮店生意旺

農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年在陽曆的3月11日登場，相傳這天也是土地公生日。命理師柯柏成也分享「龍抬頭」開運法，像是在當天剪頭髮，以及到廟裡祭拜後將「引錢龍」帶回家。

柯柏成今（3）日在粉專發文表示，「龍抬頭」源於農業社會在年後期盼春天雨水利於耕種，所以才有俗話「龍不抬頭，天不下雨」，龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，加上今年是龍年，更是要利用龍氣給自己添好運。

柯柏成表示，民俗上這一天的「龍」，指的是二十八宿中東方蒼龍七宿之一的龍角星（角宿），每年仲春卯月（斗指正東）之初，龍角星會從東方地平線上升起，緩緩呈現出來，為萬物生發之象，所以被稱為「龍抬頭」。

柯柏成進一步指出，民間普遍認為在這一天理頭髮，會使人鴻運當頭、福星高照，因此，民諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。過去每逢此日，家家理髮店都是顧客盈門，生意興隆，可能過年前才理過頭髮，經過了一個多月，差不多可以選擇這一天去理頭髮，讓自己精神一整年。

另外，柯柏成也表示，相傳這一天是土地公生日，初二、十六固定拜土地公的民眾，會把這一天當作頭等大事，供品的部分會比較建議順從廟方建議，但這一天除了一般鮮花素果、糖果餅乾外，建議要多供奉一瓶水，這瓶水在祭拜過後可以成為引錢龍用的水。這瓶水千萬別貪圖方便，以為拿個保特瓶裝就可以了，或者是到便利超商買瓶裝水，塑膠材質都屬火，水火相剋不適合作為「引錢龍」用的水，不鏽鋼水瓶或玻璃材質都相當不錯，水必須要可以喝的純淨水。

柯柏成指出，「引錢龍」可以引來一年好財運，古代二月二清晨的「引錢龍」習俗，是清晨時分就去井裡河邊挑水回家，倒入水缸，然而在現今時代，於土地公廟祭拜完的水就可以拿回家作為「引錢龍」。拿回家後對著水持誦大悲咒21遍再倒入家中的熱水瓶，就完成了「引錢龍」的開運法，家中有久病不癒的家人，可以持誦「藥師琉璃光灌頂真言」21遍。如果當天不方便到土地公廟祭拜取水，到銀行的飲水機取杯水也是不錯的方法，持誦大悲咒是關鍵，如果不會持誦大悲咒，最低限度念十聲佛號「阿彌陀佛」或「觀世音菩薩」聖號，才能啟動這個「引錢龍」的開運能量。

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