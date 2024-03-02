快訊

美中台博弈／在變局中徬徨的歐洲 馬克宏喊派兵烏克蘭是說給誰聽？

MLB／大谷翔平太太是誰？日媒專訪爆更多細節

號稱「台版巴菲特」！小S公公許慶祥從醫生變股神賺兩戶帝寶

天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

有些人天生頭腦聰明，不用費太大的力氣就能成為「學霸」，「搜狐網」列出了有三大星座，總是能輕鬆應付考試，得到好成績，是天生鬼才，讓人羨慕又嫉妒。

水瓶座

水瓶座天馬行空的頭腦就像天才，不愛遵守規章制度的他們總能遲到、早退，讓老師頭疼不已，但是善於掌握學習方法的水瓶座總是能輕鬆應付考試，是班級裡神樣的學霸級人物。

水瓶座平時算是很調皮的學生，總是讓老師又愛又恨，但是考試下來常能得到好成績，他們擁有很強的思維，能把知識轉化為身邊最熟悉的東西，然後很容易就記住，這促使他們能輕鬆學習，舉一反三，善於自學成材。

天秤座

天秤座的人愛美，愛戀愛，唯獨不愛學習，但他們無論是情商還是智商，都比身邊同齡的人成熟，一不留神就穩占學霸的坐席。

天秤座的人屬於那種平常看他也沒有十分用功，但是到考試的時候成績都不差，因為他們領悟力高，在課堂上老師講授的知識，他們完全能消化掉，無需課後再苦讀，因此課後他們能盡情玩耍，而且天秤座的人討厭一成不變的學習模式，他們覺得死讀書只會讓人越來越笨，沒有任何效果。

射手座

你或許每天都看不見射手座的身影，也不太知道有射手座同學的存在，但是，他的名字總是能出現在榜單的前幾名，也常聽到老師誇獎。

射手座的人沉著冷靜，擁有較強的思維邏輯，在分析事情上有精準的判斷力，而且學習能力很強，表面上呈現出對什麼都漠不關心的樣子，其實高智商的他們喜歡默默地學習，一來是喜歡安靜，二來是不想讓人發現他們勤奮努力的樣子，讓人感覺不學習也能成為學霸。

射手座的智慧來自於思考，上至宇宙、下至城市一小角，都在他思想的範圍之內，他們會把智慧用在該用的地方，他們就像是天生鬼才一般，讓人羨慕嫉妒恨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

學霸

延伸閱讀

喜歡獨處！「5星座」人多就會有壓力 性格孤僻又超怕熱鬧

下周生肖運勢／「兩生肖」事業旺上了天、龍求財富先求穩、羊有辦公室戀情

冷到沒朋友！最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第一名別人要直視都難

「4星座」雖脾氣不好…但晚年卻能轉運 有福有錢、生活有滋有味

相關新聞

天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

有些人天生頭腦聰明，不用費太大的力氣就能成為「學霸」，搜狐網列出了有三大星座，總是能輕鬆應付考試，得到好成績，是天生鬼才，讓人羨慕又嫉妒。

冷到沒朋友！最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第一名別人要直視都難

有些人天生熱情，待人如火般，不過部分人則是天生就是高冷的樣子，如果沒事不會特別想要交際，冷到連朋友都沒有，「搜狐網」列出有三大星座的人就是這種個性，慢熟也不太會和陌生人來往，依然故我，用冷酷把自己包裝起來。

下周生肖運勢／「兩生肖」事業旺上了天、龍求財富先求穩、羊有辦公室戀情

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/3-3/9。上榜的會有誰呢？快點來看看。

3月5日「驚蟄」禁忌多！要打小人、不能結婚、不要去「這地方」

3月5日是廿四節氣的「驚蟄」，民間相傳昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「驚蟄」的習俗與禁忌，不可不知。

2024年職場勝者：5大生肖升職運超旺，你上榜了嗎？

時來運轉，一切辛勞終將開花結果。在職場的汗水與奮鬥，是否能在2024年迎來那令人心動的轉機——升職與加薪的雙重喜悅？讓我們一起迎接這激動人心的時刻，科技紫微網將揭曉那些幸運佑護，升遷運旺盛的五大生肖！

每日星座運勢／雙魚單身把握好桃花 控制購買慾望

2024-03-02牡羊座短評：有機會等著你主動把握。【整體運★★★☆☆】今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。