天生鬼才！ 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

有些人天生頭腦聰明，不用費太大的力氣就能成為「學霸」，「搜狐網」列出了有三大星座，總是能輕鬆應付考試，得到好成績，是天生鬼才，讓人羨慕又嫉妒。

水瓶座

水瓶座天馬行空的頭腦就像天才，不愛遵守規章制度的他們總能遲到、早退，讓老師頭疼不已，但是善於掌握學習方法的水瓶座總是能輕鬆應付考試，是班級裡神樣的學霸級人物。

水瓶座平時算是很調皮的學生，總是讓老師又愛又恨，但是考試下來常能得到好成績，他們擁有很強的思維，能把知識轉化為身邊最熟悉的東西，然後很容易就記住，這促使他們能輕鬆學習，舉一反三，善於自學成材。

天秤座

天秤座的人愛美，愛戀愛，唯獨不愛學習，但他們無論是情商還是智商，都比身邊同齡的人成熟，一不留神就穩占學霸的坐席。

天秤座的人屬於那種平常看他也沒有十分用功，但是到考試的時候成績都不差，因為他們領悟力高，在課堂上老師講授的知識，他們完全能消化掉，無需課後再苦讀，因此課後他們能盡情玩耍，而且天秤座的人討厭一成不變的學習模式，他們覺得死讀書只會讓人越來越笨，沒有任何效果。

射手座

你或許每天都看不見射手座的身影，也不太知道有射手座同學的存在，但是，他的名字總是能出現在榜單的前幾名，也常聽到老師誇獎。

射手座的人沉著冷靜，擁有較強的思維邏輯，在分析事情上有精準的判斷力，而且學習能力很強，表面上呈現出對什麼都漠不關心的樣子，其實高智商的他們喜歡默默地學習，一來是喜歡安靜，二來是不想讓人發現他們勤奮努力的樣子，讓人感覺不學習也能成為學霸。

射手座的智慧來自於思考，上至宇宙、下至城市一小角，都在他思想的範圍之內，他們會把智慧用在該用的地方，他們就像是天生鬼才一般，讓人羨慕嫉妒恨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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