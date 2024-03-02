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下周生肖運勢／「兩生肖」事業旺上了天、龍求財富先求穩、羊有辦公室戀情

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行3/3-3/9。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.猴：

本周運勢火紅，拿回失去已久的第一名。之前運作的案子可安全進帳，讓你既欣慰又得趕緊進入備戰狀態。

1.雞：

本周運勢大翻身，氣勢驚人，同為第一名。要把握天賜機緣，善握年底的好貴人緣，展現自我才華。

2.龍：

本周運勢驚人，信心與計畫都強大，為第二名。業務談定切勿太過焦急，欲速則不達，否則利潤將變得很薄。

3.牛：

本周運勢上升，遇強則強，為第三名。建議外出發展或主動拜訪客戶，有利轉機，事業運會更開闊。

3.羊：

本周運勢不賴，繼續旺運走勢為同第三名。新的人際關係考驗著你，要爬上更高層，需要用點心機。

3.虎：

本周運勢逆境中見前路，勇敢前進，同為第三名。新春新氣象，信心大過於一切，正面對待，努力實踐。

【財運前三名】

1.猴：

本周有豐碩的正財收入，氣勢當旺的第一個工作月，拔得頭籌，贏得踏實，更增加了不少賺錢的拚勁。

2.羊：

本周財運在暗暗進帳，不想太高調，寧願穩穩的收入，不似他人大筆進帳，寧願細水長流，求得穩定。

3.龍：

業務搶快的結果，一定會損失利潤。記住穩定為上，金錢為王的上半年，不只追求表面的收穫。

【感情運前三名】

1.猴：

愛情運甜蜜，剛進入戀愛的你，不在乎老少配。愛是無時無刻的輕聲問候，沒有束縛，很輕鬆。

2.龍：

愛情運甜蜜上升，與異國男友在另一個城市相見，格外興奮與珍惜。 希望倆人能夠堅持，並且越來越好。

3.羊：

愛情運上升，在同一個公司不同樓層上班，每天都盼望與女友不期而遇，工作效率提高，心情也經常亢奮中。

【健康運前三名】

1.虎：

健康運不俗，瘦身成果驚人，外型改變，許多昔日好友幾乎不認得你。新的一年，你有許多新健身計畫。

2.猴：

健康運不錯，開始研究生機飲食，綠色蔬食，甚至晚上不吃澱粉，相信過些時日一定會有成果的。

3.龍：

健康運還好，每日早餐現打的營養穀物粥，是精力充沛的補給，沒有人工香精，沒有過多的添加劑，食補是最好的營養品。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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