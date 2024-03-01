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上半年「爛桃花爆炸」星座…金牛別好色、處女遇玩咖、「這星座」當心網戀人財兩失

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為桃色誘惑示意圖。圖片來源/ingimage
圖為桃色誘惑示意圖。圖片來源/ingimage

塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，2024上半年有四個星座特別當心桃色誘惑，會有型男正妹對你噓寒問暖、也出現各種浪漫場景，讓人心動。無論這些誘惑來自你周邊或是虛擬世界，老師建議四個星座要保持清醒，慎選交往對象，避免造成無可彌補的傷害。老師建議參考同時參考太陽與上升星座！

Top4 金牛座／灰色空間、愛情陷阱

2024年上半年感情運勢強旺，容易遇到不錯的對象，甚至可能戀愛、結婚、生子。此時也容易面臨情感上的選擇，需要謹慎處理感情中的灰色空間，否則可能會陷入不必要的麻煩。金牛座要注意別一時貪心或好色，要忠於感情，也尊重伴侶的感受，不要讓自己或別人受傷。

建議金牛座要理性看待感情，不要慾望沖昏頭，要想清楚自己的需求和對方的意願，感情上才能和諧幸福。

Top3 天蠍座／虛擬戀愛、結局為空

2024年上半年感情運勢低迷，天蠍座可能會在網路世界遇上心動對象，並花了很多時間金錢去維繫戀情，但當心這些虛擬戀愛可能會是騙局。天蠍要分清真實與虛構，不要把感情浪費在空中樓閣上，更要當心被人騙財騙色。

建議天蠍座面對感情時要保持冷靜理智，不要輕易相信網路上的陌生人，避免人財兩失又傷心。

Top2 處女座／男歡女愛、甜蜜陷阱

2024年上半年感情運勢比較起伏，可能會遇到一些男歡女愛的對象，也陶醉在曖昧氛圍中，但是請注意，這些對象多半只是玩咖。處女座要當心這些甜蜜陷阱，不要急著付出真心。

建議處女座保持冷靜，不要太快相信對方，要多加觀察對方的言行和態度，慎重考慮是否進入一段新關係。

Top1 雙子座／三角關係、藕斷絲連

2024年上半年的感情生活出現一些波折，雙子座魅力和好奇心吸引不少異性注意，甚至可能引發三角關係。雙子座必須小心處理感情，也要避免陷入藕斷絲連的狀態，請不要被對方外表或甜言蜜語所迷惑，當心有些人別有用心。

建議雙子座保持冷靜和理智，不要輕信別人的承諾，多留一些空間給自己，慎重考慮感情進展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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