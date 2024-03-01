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揭真面目！12星座隱藏版個性…土象愛撒嬌、火象很悲觀、這群人連呼吸都懶

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

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▎火象星座 （牡羊座、獅子座、射手座 ）

大家對火象星座的第一印象就是敢愛敢衝、很敢說、勇往直前、陽光正面，但這些都只是表面上可以看到的部分。但其實火象星座沒有大家想像的這麼直接，他們其實蠻會藏秘密的，許多很小的事情如果讓他們覺得會有損形象，他們就會隱藏起來。

很多人覺得火象星座脾氣很衝，情緒來得快去得也快，但其實他們是可以控制自己情緒的，「講話直來直往」通常是火象星座故意為之。火象星座給人樂觀的感覺，也是錯的，他們其實是悲觀主義，很多事情都從最壞的結果開始想起。

▎土象星座 （金牛座、處女座、摩羯座 ）

高冷、獨立的土象星座其實內心很溫暖，外表有多硬，內心就有多柔軟，如果能順利走進他們內心就會發現他們的細心，只要他們願意，絕對能把另一半寵上天。

大家也都會覺得土象星座都是以事業為主、而且很獨立，但是他們不為人知的就是他們很愛撒嬌，也蠻黏人的，只是他們把這部分隱藏起來，或是不知道怎麼表達。土象星座在團體裡面，常常也很會照顧，但他們其實很喜歡被人呵護，也很享受這種被照顧的感覺。

▎風象星座 （雙子座、天秤座、水瓶座 ）

風象星座一向都被認為反應很快、點子很多、很喜歡交朋友、話很多等，在反應快這部分，他們其實很常腦袋是放空的，他們的反應快，只是神經反射而已，很會接話，所以有時候會給人「講話不得體」的感覺，但他們真的是沉浸在自己的世界。

看似活力充足的風象星座，其實非常的懶，只要懶起來連呼吸都覺得累，而且只要他們一犯懶，想要把他們叫出去絕對要使出全力，也因為他們平常講很多話，所以當他們想懶一點，不說話的時候，都會被誤認為心情不好。

▎水象星座 （巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

給人「為愛而生」既定印象的水象星座，一般以為他們很會談戀愛、很會照顧人，對人也都客客氣氣的，但是他們其實脾氣通常都不太好，看到的好脾氣，可能只因為他們對不熟的人表現出來的，對自己熟悉的人，水象星座還會有一點任性。

你以為文靜的水象星座，其實精力過人，尤其是對自己有興趣的事，平常看起來不慍不火的他們，會變成超級有毅力的強迫症患者。他們只要想做到，就一定會做到，他們是不能接受事情只做一半的。以為水象星座很怕得罪人嗎？但那其實都只是表面的和諧，他們是沒有灰色地帶的，而且只要一但被他們討厭就很難再洗白了，相同的只要被喜歡，他們也會愛的很用力。

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