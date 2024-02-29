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3月塔羅運勢占卜：這個月有什麼讓人期待的好消息？

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3月塔羅運勢占卜：這個月有什麼讓人期待的好消息？(圖片來源：Shutterstock)
3月塔羅運勢占卜：這個月有什麼讓人期待的好消息？(圖片來源：Shutterstock)

隨著春天的腳步逐漸臨近，這個月是否也會帶來一些新的希望和轉機？塔羅牌將揭示哪些讓人心動的好消息？無論是愛情的甜蜜芬芳、事業的亮眼成績，還是個人成長的突破，跟著科技紫微網的塔羅占卜來看看，3月有哪些等待我們發現的美好契機？

【占卜小提示】
1、請先深呼吸3次。
2、心中默念：「我的3月運勢如何？」
3、等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：命運之輪逆位、世界、高塔

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——塔羅悄悄話：「好事多磨，一波三折」。

月初：可能會有改變日常生活的事件發生，時間被按下一個暫停鍵，讓你獲得短暫的休息，為你帶來一個新的氛圍。如果你正在等待某件事情的結果，月初會迎來一個重要的轉捩點。

月中：抽到這張牌，代表一個週期的結束，以及巨大的個人影響。結合上下兩張牌，抽到這一組的朋友，本月的主題是一系列成長蛻變、打破舊模式，完成一個專案或人生階段。

月末：事情的發展與你預期的不同，可說是一波三折。尤其是月底，你會發現自己脫離了舒適區或處於難以駕馭的狀況中，但混亂的狀況反而可能讓目標得以實現，只是仍然需要一段過渡期。

3月會發生的事：
1、收到一個臨時的通知。
2、外出旅遊或被安排出差。
3、財務上遇到麻煩，有一筆意外支出。
4、與另一半發生爭執，但有機會解開誤會。
5、投資上有虧損傾向，但只是一時的。

牌組2：權杖國王逆位、寶劍皇后逆位、錢幣六

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——塔羅悄悄話：「戒驕戒躁，與人為善」。

月初：興致盎然，即使面臨挑戰也躍躍欲試，毫不膽怯。月初會有一個很好的開端，但也容易產生放棄的念頭。想要完成某件事情，最好還是不要半途而廢，更不要想著等別人來幫你。缺少耐心與毅力，會讓你的發展受到限制。

月中：有機會將複雜的事情簡單化，無法容忍不誠實或懶惰的想法。傾向於把時間花在學習或自律上，尤其是學術或技術領域。喜歡與人討論自己的想法，也喜歡質疑、辯論，可能會與人發生爭執。

月末：結合前面兩張逆位牌來看，本月要注意人際關係的維護。雖然個人狀態不錯，卻容易因為太過自我，而得罪身邊的人。即使是出於好意，也會讓人覺得你態度強勢或傲慢。與人相處，要注意方法，及時調整自己的態度。

3月會發生的事：
1、開啟自己的健身計畫。
2、對待追求者態度顯得冷漠。
3、與人合作能獲得資源或贊助。
4、與另一半容易因意見相左發生口舌爭執。
5、家人朋友找你幫忙，需要一筆開支。

牌組3：死神、錢幣二、星星逆位

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——塔羅悄悄話：「擁抱變化，重建秩序」。

月初：抽到這組牌，通常意味著某些事情即將結束。對你而言可能是一個巨大的變化。但變化才是生活的全部！有時間就找朋友聊聊天吧，總會有人理解你，溝通和陪伴會為你補充能量。

月中：財務上有機會獲得額外的收入，但可能會需要你犧牲某些事情。可以先問問自己：作出這種交換是否值得？請多想一下，避免用直覺來決策，才能帶來最大效益。

月末：容易受到外界因素影響，需要堅定自己的想法，不要輕易被他人的意見所左右，少一點自我懷疑。這可能需要花上一點的時間，但最終能節省出更多的時間和精力。

3月會發生的事：
1、結束一段長期戀愛。
2、從原來的崗位跳槽。
3、得到了可靠的小道消息，投資有收益。
4、有機會被前輩指點，想通了一些事情。
5、消費欲望降低，省下了一筆錢。

牌組4：聖杯皇帝、寶劍三、錢幣ACE逆位

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——塔羅悄悄話：「放下過去，展望將來」。

月初：開啟一段隨和愜意的社交時光。如果你正在戀愛中，跟另一半的關係會變得更加親密。如果你是單身，你可能會遇到一個內心成熟而溫柔的人。也能從人際關係中學到東西，瞭解如何處理自己的情緒、界限和需求。

月中：這張牌出現，大多是與之前不愉快的經歷有關，先前不願意面對的情緒會再次湧現。如果你對目前的人、事、物不滿意，也許是因為你一直在忍受一些不值得的事情，你需要作出一些改變，沒有比這更好的時機了。

月末：有財務或物質上意外之財，比如周圍人提供給你的發財致富的機會或是物質上的禮物。對求職者來說，有機會入職新工作，但可能實際到手的薪資會與事先談好的有一定出入。入職前最好要談清楚關於薪資的條件。

3月會發生的事：
1、當和事佬，為周圍人解決紛爭。
2、遇到一個年紀比你大的成熟異性。
3、與前任有所糾結，影響到情緒。
4、一筆原定要到帳的資金有所延遲。
5、開啟一項新的副業或財務收入。

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圖片 塔羅牌 科技紫微網

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