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3月好運到發大財生肖？羊財源廣進、鼠快買樂透、這生肖飛來橫財
時序馬上要進入三月了，有哪些生肖最近容易中獎、發橫財、好運相隨呢？搜狐網有答案，快看看有你嗎？
▍生肖羊
生肖羊自身魅力強大，近日命宮吉星照耀，會大發橫財，以前的霉運都已經煙消雲散，後來就能大發橫財，如果能夠順利的抓住時機，就能夠諸事順心，財源廣進。生肖羊的三月中會有很好的事業運，也收穫頗豐，要記得把眼光放長遠，之後會有更好表現。
▍生肖鼠
生肖鼠身邊的機會很多，財運也很不錯。最近生肖鼠更是行大運，買彩券也會中獎，也因為他們面對困難從不輕言放棄，事業上更露曙光，身邊貴人不斷。
▍生肖狗
生肖狗意志堅定，思維活躍，也很有想法，近日好運正當頭，財運更好到飛起。能力很強的他們，有望把握不少商機，也有貴人朋友提供許多賺錢方法，可謂是橫財到處飛。
▍生肖馬
生肖馬人比較感性，很多時候會因為衝太快誤判形勢。好在生肖馬態度誠懇，反應較快，所以總是能夠及時彌補。近日生肖馬可能不在過分感性，再加上好運加持，馬能避免很多損失，生活也越來越順遂。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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