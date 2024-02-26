唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場有突發 巨蟹好機會降臨

星象影響：四星在雙魚、金火水瓶與金天四分

水星、太陽、土星、海王星在雙魚，大眾關注受害者、藝術、睡眠或宗教等相關議題，壓抑已久之事易再被提起。金火水瓶與金天四分，有機會與陌生人交流，積極參與聚會打開眼界，在特別的領域受到啟發。

12星座個別運勢：

金牛：與同事想法不同易卡關，感情上聚少離多或被拒絕

天秤：工作無法掌握導致心累，戀情需堅持別太早放棄

天蠍：金錢相關工作事務要談清楚，戀愛對象類型偏無趣

水瓶：職場方面多注意突發狀況，情感上有斷捨離的機會

牡羊：職場擔任救援角色有貢獻，戀情上負責療癒另一半

雙子：事業拚搏獲得具體方案有成效，戀愛上避免太固執

處女：工作上凡事要量力而為，感情注意過於濫情的問題

魔羯：在現實與幻想中拿捏，享受暗戀感不過可更積極

巨蟹：好機會降臨請好好爭取，出現好桃花可嘗試接受

獅子：事業上要對自己有信心，別害怕對方釋出的善意

射手：工作遇到理念相同的貴人，海外桃花機緣不錯

雙魚：工作自在掌控、勝券在握，走居家路線讓感情加分

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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