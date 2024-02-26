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唐綺陽星座運勢週報：水瓶職場有突發 巨蟹好機會降臨
【唐綺陽星座運勢週報2/26-3/3】
星象影響：四星在雙魚、金火水瓶與金天四分
水星、太陽、土星、海王星在雙魚，大眾關注受害者、藝術、睡眠或宗教等相關議題，壓抑已久之事易再被提起。金火水瓶與金天四分，有機會與陌生人交流，積極參與聚會打開眼界，在特別的領域受到啟發。
12星座個別運勢：
金牛：與同事想法不同易卡關，感情上聚少離多或被拒絕
天秤：工作無法掌握導致心累，戀情需堅持別太早放棄
天蠍：金錢相關工作事務要談清楚，戀愛對象類型偏無趣
水瓶：職場方面多注意突發狀況，情感上有斷捨離的機會
牡羊：職場擔任救援角色有貢獻，戀情上負責療癒另一半
雙子：事業拚搏獲得具體方案有成效，戀愛上避免太固執
處女：工作上凡事要量力而為，感情注意過於濫情的問題
魔羯：在現實與幻想中拿捏，享受暗戀感不過可更積極
巨蟹：好機會降臨請好好爭取，出現好桃花可嘗試接受
獅子：事業上要對自己有信心，別害怕對方釋出的善意
射手：工作遇到理念相同的貴人，海外桃花機緣不錯
雙魚：工作自在掌控、勝券在握，走居家路線讓感情加分
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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