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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合是「天選之人」：讓人又驚又喜

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只需要保持耐心，就能快速累積財富，有人則是財神爺眷顧的對象，有機會中得大獎，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬牛

在工廠裡工作，常常令人感到枯燥乏味，沒有挑戰性，但在這段期間，老天將給你一種全新感受，不僅讓你充滿挑戰，更會背負壓力，你將有機會接受更高級的職業訓練，公司對你的期望很高，你必須全力以赴，拿出最好的學習成績，只要能夠通過這次考驗，絕對能夠加官晉爵，增添財庫。

第四名：血型O型+生肖屬雞

現代人的生活已經離不開3C，如果你的工作跟維修有關，特別是3C這部分的，那麼在這段時間裡，你的工作量以及業績量將會大幅提升，能接下許多維修案件，各種新舊機型的疑難雜症都有，但這些問題都難不倒你，你只需要保持耐心，按部就班進行，就能解決問題，快速累積財富。

第三名：血型A型+生肖屬龍

如果你是上班族，每天朝九晚五，日復一日上演相同的工作內容，在這段時間裡一樣是沒有改變，但是你將有接到兼差的機會，會是你的主管請你幫忙而給予的酬勞，雖然不多，但你可要認真表現，因為這將是你展現自我能力的好時機，只要取得了青睞，未來升遷絕對少不了你，

第二名：血型O型+生肖屬馬

如果你的手上有多餘資金，想要以錢滾錢，賺取財富，那麼在這段時間裡，有機會如願以償，身邊的親朋好友可能會在本周找上你洽談一筆生意投資，你可要洗耳恭聽，多加了解，因為這是你大翻身的好機會，但記得要親力親為，只要能出錢又出力，多加參與，未來就能獲得滾滾錢財。

第一名：血型AB型+生肖屬狗

如果你對於財富有強烈的渴求，想要發財致富，讓自己輕鬆一點，在這段時間裡，即將又驚又喜，本周的你會成為天選之人，是財神爺眷顧的對象，你可以試著買幾張彩券，或是把發票拿出來兌獎，就有機會中得大獎，雖然不是頭獎，但必能讓你心滿意足，屆時記得要撥出一些回饋社會，累積福報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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