元宵節12禁忌勿觸犯！勿借錢給他人、剪髮窮整年… 2顏色衣服別穿
今日（24日）為農曆正月十五元宵節，也是農曆春節的最後一天，不少人在這天會吃元宵、逛燈會等以表慶祝，不過在歡慶佳節的同時，知名命理師楊登嵙也提醒，須留意12項禁忌勿觸犯，包含不可以借錢、不宜剪髮與洗髮，否則今年他人容易把你的好運氣借走，因為剪髮如剪「發」，恐會窮一整年。
1、不宜爭吵
元宵節為天官大帝的誕辰，應以喜慶為主，夫妻間不能鬧矛盾，並儘量避免孩子哭鬧、打小孩，以免給家庭帶來霉氣。
2、不宜剪髮
元宵節當天不宜剪髮，因髮的諧音又同發財的「發」，此日剪髮易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。
3、不宜看醫生
元宵節當日應避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。
4、避免工具或設備損壞
元宵節是普天同慶的節日，工具、設備損壞意味著財富流失和霉運降臨，宜預先檢查，防範損壞的事情發生。
5、避免到陰氣重場所
身體疲弱或運氣差的人，應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。
6、避免丟失財物
元宵節當日若丟失財物，意味著沒有能力護好錢財，接下來一整年容易錯失好機會，因此應特別注意防範財物遺失。
7、不宜借錢給他人
元宵節當天最好不要借錢給人，否則好運氣恐被他人借走。
8、米缸不可見底
有斷炊之凶兆，影響財運。
9、避免弄破衣服
應注意衣服不要弄破，否則恐有破財、倒霉之兆。
10、不宜殺生、見血
切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。
11、避免說髒話
應避免說髒話、爆粗口，否則今年容易禍從口出，恐因說錯話而引發口角是非。
12、避免穿黑白相間衣服
避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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