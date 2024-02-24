元宵節12禁忌勿觸犯！勿借錢給他人、剪髮窮整年… 2顏色衣服別穿

今日（24日）為農曆正月十五元宵節，也是農曆春節的最後一天，不少人在這天會吃元宵、逛燈會等以表慶祝，不過在歡慶佳節的同時，知名命理師楊登嵙也提醒，須留意12項禁忌勿觸犯，包含不可以借錢、不宜剪髮與洗髮，否則今年他人容易把你的好運氣借走，因為剪髮如剪「發」，恐會窮一整年。

1、不宜爭吵

元宵節為天官大帝的誕辰，應以喜慶為主，夫妻間不能鬧矛盾，並儘量避免孩子哭鬧、打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2、不宜剪髮

元宵節當天不宜剪髮，因髮的諧音又同發財的「發」，此日剪髮易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3、不宜看醫生

元宵節當日應避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、避免工具或設備損壞

元宵節是普天同慶的節日，工具、設備損壞意味著財富流失和霉運降臨，宜預先檢查，防範損壞的事情發生。

5、避免到陰氣重場所

身體疲弱或運氣差的人，應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6、避免丟失財物

元宵節當日若丟失財物，意味著沒有能力護好錢財，接下來一整年容易錯失好機會，因此應特別注意防範財物遺失。

7、不宜借錢給他人

元宵節當天最好不要借錢給人，否則好運氣恐被他人借走。

8、米缸不可見底

有斷炊之凶兆，影響財運。

9、避免弄破衣服

應注意衣服不要弄破，否則恐有破財、倒霉之兆。

10、不宜殺生、見血

切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11、避免說髒話

應避免說髒話、爆粗口，否則今年容易禍從口出，恐因說錯話而引發口角是非。

12、避免穿黑白相間衣服

避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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