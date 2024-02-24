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下周生肖運勢／虎工作主動出擊、兔有貴人、「這生肖」財運在遠方

旺好運／ 曼樺老師
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage
圖為財運示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/25-3/2。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.虎

本周運勢旺盛，為第一名。業務進行順利，心想事成。這周主動聯繫客戶，出門拜訪，會有好收穫。

2.兔

本周運勢越發強勁，如虎添翼為第二名。事事有貴人相助，業務量增加，必須要有加班心理準備。

3.馬

本周運勢穩定中發展，為第三名。年後上班年職場熱力散發的同時，職場人際關係的以和為貴更加重要。

財運前三名】

1.虎

新年新氣象，財運好旺旺。打破去年的形象與狀態，跟著趨勢潮流，成為一個頭腦清楚的賺錢贏家。

2.馬

本周財運有亮點，一向聰明又行動迅速的你，加上熱情與積極，終於搶得意外的業務，快速備戰與進財。

3.狗

不去設想，希望能飛得更遠更高，願意接受海外的職務，對你而言「錢」途更加寬廣，未來更有希望。

【感情運前三名】

1.虎

愛情運甜蜜，女友與你氣味相投，無論是飲食或是服飾的品味，都能讓妳們之間激蕩出讚賞認同愛慕的眼光。

2.兔

家庭運甜蜜，小別勝新婚，因公未休年假的愛人相約元宵佳節，份外珍惜與甜蜜，把握這難的的假期。

3.鼠

元宵假期真是家人團聚的高潮，更是舊曆新年結束前的大戲，一家人吃湯圓，外出放天燈，其樂融融。

【健康運前三名】

1.虎

本周健康運不錯，冬日泡腳按摩事件舒服的事，但是別忘了擦乾或烘乾腳再穿上襪子。

2.豬

健康運尚可，進補不是只有麻油雞，羊肉爐等，吃些紅棗，枸杞，或是紅棗銀耳湯都是不錯的溫補。

3.兔

健康運尚可，經過長假的休息，身體也得到了充分的元氣。期望新的一年身體能夠更健康，運動習慣依舊維持。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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