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《甄嬛傳》職場宮鬥星座篇：火象戰將華妃、風象業務甄嬛、「這組人」永遠笑到最後

聯合新聞網／ 澤誼老師
孫儷主演《後宮甄嬛傳》至今熱播不衰。圖／摘自微博
孫儷主演《後宮甄嬛傳》至今熱播不衰。圖／摘自微博

後宮甄嬛傳》自從首播以來，就引起了巨大的迴響，成為一部經典的電視劇。到現在，每年過年的馬拉松直播，都還在不斷創造新的話題跟各種有趣的諧音梗！我也曾經看完這部戲劇好，著迷了一段時間，甚至還幫每個角色安排性格相配的星座

而且，因為甄嬛傳的角色眾多又鮮明，實在有很難一部片居然可中的湊滿十二星座的角色，可見這部戲劇是多貼近我們生活上的人際關係跟職場狀況，也難怪大家會如此的不斷回味這部戲劇的各種角色跟細節！

尤其是職場上，每個宮都像一間公司的部門，每個小主都像小主管，光看這些人的爭權鬥爭，就覺得大快人心！以下分析，十二星座在甄嬛傳的角色，在職場他們是怎樣生存下來的呢？或許可以幫助大家，在職場這種險惡的環境中，可以看清對方的套路，在職場的鬥爭中可以安穩地度過！

★職場戰鬥組：牡羊座、獅子座、射手座

代表人物：葉瀾依、瓜爾佳.文鶯(祺貴人)、年世蘭(華妃)

這組的直來直往，在職場上的生存實在是充滿危機！牡羊座的看不爽就臭臉，沒耐心到了極點，射手座的看不懂場面狀況、以及獅子座的太過霸道樹立敵人的情況。的確是讓人替他們在職場上捏把冷汗！不過通常他們都握有實力跟靠山時，也才敢這樣囂張，與其跟他們為敵，不如收服他們，他們通常很大方，資源也會願意跟隨他們的人分享呢！

《後宮甄嬛傳》至今仍受到大批觀眾的喜愛。圖為華妃娘娘蔣欣（左）、皇后娘娘蔡少芬。(取材自微博)
《後宮甄嬛傳》至今仍受到大批觀眾的喜愛。圖為華妃娘娘蔣欣（左）、皇后娘娘蔡少芬。(取材自微博)

★職場同溫層組：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

代表人物：安陵容、宜修皇后、齊妃

這組星座在職場上，通常是有著很強力的團體互相支援的一組！所以他們時常會互相幫助利用，也會知道彼此間誰可以幫到誰，甚至在其他人有狀況時，會給予幫助。不過他們的同溫層很厚，想打入的他們圈圈必須花時間，也不能太刻意，所以跟他們經營關係，需要細水長流去經營。

★職場八卦分享組：雙子座、天秤座、水瓶座

代表人物：甄嬛、曹琴默、沈眉莊

這組星座的人在職場上以其高度的社交技巧和溝通能力著稱。他們具有適應性強和快速學習的能力，能夠在變化莫測的環境中迅速找到自己的立足點。善於調和各方利益，維持關係的和諧。所以這組星座能夠與他們有資訊交流的機會，會對於職場的走向有不少的幫助。

★政治擔當組：金牛座、處女座、摩羯座

代表人物：齊月賓(端妃)、崔槿汐、太后

這組星座的人在職場上以其堅韌不拔和高度責任感著稱。他們以其穩定而可靠的性格，堅持原則，不易被外界干擾，能夠在混亂的環境中保持冷靜，穩步推進計劃。所以這樣的特質，自然是有比較大的格局，或是容易被上位者青睞，也比較能夠應對職場中比較嚴肅的責任跟文化。

正如《後宮甄嬛傳》中的角色們在後宮的各顯神通，我們在職場這個大舞台上也能學到如何運用智慧和策略，找到屬於自己的生存之道！無論是直面衝突的戰鬥組，還是團結的同溫層組，或是善於溝通的八卦分享組，甚至是穩重負責的政治擔當組，每一種生存方式都有它的特色。通過將《甄嬛傳》中的角色與職場生存策略相結合，我們可以從中學到如何在職場的複雜環境中更好地定位自己，發揮長處，並與不同類型的人有效互動。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

後宮甄嬛傳 星座

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