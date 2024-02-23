翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

農曆正月十五元宵節，又稱為上元節，是新年裡的第一個月圓，也代表著春天正式到來，人們的運勢也會隨之開始翻轉，在十二生肖中，有幾個生肖將在元宵節過後帶起一波好運，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：猴

人際關係成精的猴寶寶，能在各個階層中，猶如花蝴蝶一般穿梭自如，他們自信又熱情，雖然有點狡猾，但責任心卻很強，這種亦正亦邪的特質，在元宵節過後，會綻放相當強的魅力，能夠吸引許多異性的關注，讓自己成為名符其實的萬人迷，桃花朵朵開的猴寶寶，很有機會找到屬於自己的真愛，在愛情運勢上扶搖直上，但是自己可別花心，千萬不要左擁右抱，否則會令盛開的桃花凋謝，失去讓愛情步向圓滿的康莊大道。

第二名：鼠

擁有強烈自尊心的鼠寶寶，總希望能夠發揮長才，在社會上佔有一席之地，他們的觀察力敏銳，有時甚至很敏感，對於身邊大小事都有強烈的觀察力，在工作上也不馬虎，會不斷的累積知識，用積極的態度做事，在元宵節過後，是鼠寶寶在事業上開始發光發熱的時候，過去的勤奮努力終於要看到成果，加上鼠寶寶待人親切，也會替人設想，因此特別容易受到同事間的愛戴，在長官眼裡，更將成為未來提拔升遷的重點人物。

第一名：虎

熱情有朝氣的虎寶寶，是王者權力的代表，他們充滿雄心壯志，卻也野心勃勃，會為了自己的目標努力不懈，雖然有些孤傲任性，自以為是，但是樂觀的他們總能替身邊的人帶來歡笑，在元宵節過後，虎寶寶將迎來一波財運，如果是在做生意的人，會發現生意興隆，客源不斷，如果有做投資理財，那麼就在評估後，大膽積極的投入資金，假使只是一般上班族，可以買幾張彩劵，相信在這波運勢下，也能替自己贏得一筆意外之財。

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